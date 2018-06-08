08.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Шок заробитчан: Поляки отбирают украинцев по продуктивным качествам, как скот

Поток украинских гастарбайтеров в Польшу на летние сезонные работы в этом году резко сократился.

Об этом пишет киевская интернет-газета “Страна” в материале, посвященному нехватке украинской рабочей силы в Польше.

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Отмечается, что сегодня украинцы ищут возможности для работы в более богатых странах.

“В этом году в Польше ждут рекордный урожай [ягод], который некому собирать. Местные садоводы ищут альтернативу рабочей силе из Украины, но не могут найти. Думали зазывать вьетнамцев, которые славятся своей трудоспособностью, но, подсчитав, поняли, что они обойдутся значительно дороже украинцев: дорога в Польшу из Вьетнама стоит недешево”, – указывает издание.

По словам экономиста департамента технического сотрудничества продовольственной и сельскохозяйственной организации ООНАндрея Ярмака, такие сравнения не радуют украинских заробитчан.

“Для ушей украинцев очень часто эти дискуссии неприятны, ведь они иногда похожи на сравнение продуктивных качеств животных. Когда польские садоводы говорят, что украинцы выше ростом, сильнее, закаленнее и выносливее, чем работники из других стран, понимаешь, почему наши люди ищут альтернативы Польше для сезонного трудоустройства”, – говорит Ярмак.

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