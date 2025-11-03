Шольц самый непопулярный канцлер, экономика ФРГ в ауте, – вражеские «голоса»
Экономика Германии уже третий год находится в состоянии спада, канцлер ФРГ Фридрих Мерц по своему антирейтингу обогнал уже самого непопулярного руководителя Германии Олафа Шольца.
Об этом в эфире «Немецкой волны» (иноагент в РФ) заявил германский журналист Дирк Эммерих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Состояние немецкой экономики в целом очень сложное, потому что у нас уже третий год без роста экономики, у нас новое правительство, и были очень большие ожидания и обещания, что это все изменится. Это было в марте, там было решено, что будет спецбюджет размером 50 миллиардов евро, и была идея затратить на инфраструктуру, дороги, мосты, железные дороги. Сейчас у нас ноябрь, и ничего не было слышно с марта, что же будет с этими деньгами.
И люди просто ощущают, что как-то правительство не справляется, и доверие все падает. И это не вопрос только экономики, очень такая эмоциональная тема, конечно, и миграция, война в Украине, как дальше с немецкой армией. Мы помним, что две-три недели тому назад была эта дискуссия про призыв в армию по закону или добровольно. Там тоже ничего не было решено, была идея создать лотерею. Все это не способствует, чтобы доверие в это правительство росло. Все это идет как раз наоборот, это все падает, падает.
Мерц – очень непопулярный канцлер. Его рейтинги сегодня даже ниже, чем они были у Шольца. Мы помним, это был последний канцер, самый не популярный в истории Федеративной Республики», – заявил Эммерих.
