Шольц самый непопулярный канцлер, экономика ФРГ в ауте, – вражеские «голоса»

Анатолий Лапин.  
03.11.2025 12:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 305
 
Германия, Дзен, Экономика коллапса


Экономика Германии уже третий год находится в состоянии спада, канцлер ФРГ Фридрих Мерц по своему антирейтингу обогнал уже самого непопулярного руководителя Германии Олафа Шольца.

Об этом в эфире «Немецкой волны» (иноагент в РФ) заявил германский журналист Дирк Эммерих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экономика Германии уже третий год находится в состоянии спада, канцлер ФРГ Фридрих Мерц по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Состояние немецкой экономики в целом очень сложное, потому что у нас уже третий год без роста экономики, у нас новое правительство, и были очень большие ожидания и обещания, что это все изменится. Это было в марте, там было решено, что будет спецбюджет размером 50 миллиардов евро, и была идея затратить на инфраструктуру, дороги, мосты, железные дороги. Сейчас у нас ноябрь, и ничего не было слышно с марта, что же будет с этими деньгами.

И люди просто ощущают, что как-то правительство не справляется, и доверие все падает. И это не вопрос только экономики, очень такая эмоциональная тема, конечно, и миграция, война в Украине, как дальше с немецкой армией. Мы помним, что две-три недели тому назад была эта дискуссия про призыв в армию по закону или добровольно. Там тоже ничего не было решено, была идея создать лотерею. Все это не способствует, чтобы доверие в это правительство росло. Все это идет как раз наоборот, это все падает, падает.

Мерц – очень непопулярный канцлер. Его рейтинги сегодня даже ниже, чем они были у Шольца. Мы помним, это был последний канцер, самый не популярный в истории Федеративной Республики», – заявил Эммерих.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить