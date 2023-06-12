Когда «день Ельцина» станет Днем России: почему 12 июня так и не стало днем рождения страны

Сегодня Россия отмечает самый неоднозначный и противоречивый из своих праздников – День России. С одной стороны, вроде как день рождения страны, аналог дня независимости у ближних и дальних соседей. И поначалу его так и называли в девяностые. Потом, правда, опомнились и все же пришли к выводу, что страна наша возникла не в 1991 году. Хотя в официозных речах по-прежнему нет-нет да и проскакивал оборот «…нашей молодой страны».

По сути, 12 июня 1990 года – это день рождения не страны, но государства. Не России исторической, с ее тысячелетней историей, а действительно молодой по историческим меркам Российской Федерации – государства, возникшего на обломках рухнувшей сверхдержавы СССР.

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Это государство можно с полным основанием назвать «ельцинским» – по имени его первого президента – фигуры крайне противоречивой и скандальной.

Именно в этот день, 12 июня 1991 года Борис Ельцин был избран первым президентом РСФСР, получив 57,3 % голосов избирателей. И в этот же день, но годом раньше, ельцинское большинство на Съезде народных депутатов РСФСР приняло Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, положив тем самым начало деструктивному процессу «парада суверенитетов».

Ведь, беря пример с Москвы, после этого начали штамповать аналогичные акты и декларации и другие союзные республики, куя по горячим следам юридические основания для скорого отчаливания от союзного корабля в суверенное плавание.

В конце концов, и справедливости ради, это ведь не самостийные гетьманы, ханы и баи придумали, а именно Борис Николаевич произнес сакраментальную фразу «Берите суверенитета столько, сколько хотите». Вот они и взяли. А отчего же не взять, коли дают?

С тех пор День России стал символом своеобразной биполярочки. Как справедливо заметил один из политологов, не ищите логики в том, что распад СССР – это величайшая геополитическая катастрофа 20 века и трагедия русского народа, а день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, поставившей крест на союзном государстве, – большой праздник.

И действительно, многим до сих пор непонятно, что именно мы празднуем в этот день – то ли независимость от московского центра, то есть, по факту, от самих себя, то ли независимость от имперского бремени и факт избавления от статуса «старшего брата» для отделившихся от нас национальных окраин.

Ясно одно. У украинцев, прибалтов, молдаван, казахов и азербайджанцев с армянами в этом смысле никакой биполярочки нет. У них день независимости – это именно день независимости, с единством формы и содержания. То есть дата, символизирующая окончательное «Геть от Москвы». Даже если после этого в упомянутых странах наступили всеобщий звездец, гражданская война и разруха.

Тем не менее, сам факт наличия «Дня России» в официальных святцах именно в нынешнем формате и контексте как бы уравнивает Россию с остальными обломками СССР в плане исторического правопреемства. В конце концов, РСФСР ничем не отличается в этом смысле от Украины или Казахстана с Киргизией – такой же кусок рассыпавшегося Союза, только территориально побольше.

Если все страны СНГ – это цыплята, вылупившиеся в один день – это ставит их на одну доску и не дает права никому из них претендовать на роль условной «курицы».

Это я к тому, что из праздника 12 июня никак не выводится идеология «собирания земель». Движение хоть на Запад, хоть на Восток – вполне выводится, с чистого листа ведь историю молодого государства творим, а вот восстановление былого единства с апелляциями к древней славе – не очень.

Именно поэтому многие политические комментаторы и мыслители с философами периодически поднимают тему переноса Дня России на более подходящую в смысловом наполнении дату. Чтобы вместо «дня Ельцина-победителя» страна праздновала свой действительный день рождения не в качестве самого большого обрубка почившего в бозе СССР, а в качестве прямого наследника и продолжателя дел московских князей, петербургских императоров и советских генсеков.

В сегодняшней России отношение к Дню России продолжает оставаться крайне противоречивым. Кто-то его демонстративно не празднует, а для других – наоборот, это повод повесить праздничную аватарку на страничку в соцсети. В отличие от других праздников, этот скорее раскалывает, нежели объединяет общество. Так, согласно соцопросам 61% россиян считают этот праздник «позорной датой», а 33% — просто лишним выходным.

И чтобы этот праздник перестал в сознании людей быть всего лишь дополнительным выходным, а наполнился реальным позитивным смыслом, необходимо либо отвязать его от изначального контекста и исторического бэкграунда – например, перенеся на другую, более адекватную смыслу праздника дату, либо перепрошив иным смыслом уже существующую дату.

А пока что, всех кто сегодня празднует – с праздником! А остальным – помнить, что идущая сейчас СВО как раз ставит крест на ельцинском государстве и является замахом на хотя бы частичное восстановление исторической России.

И гипотетический проигрыш последней станет триумфом для того государства, которое создали 12 июня 1990 года и которое начало свой путь в истории с массовой раздачи суверенитетов направо и налево.