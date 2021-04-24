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24.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Николаев, Новороссия, Политические репрессии, Украина, Херсон
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Шпрехенфюрер пожаловался на «мовные реванши» в Николаеве и Харькове

Новости Украины

Даже после вступления в силу норм нового карательного закона в Харькове ряд депутатов и чиновников умышленно не используют украинский язык во время заседания местного городского совета.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил уполномоченный по защите государственного языка (так называемый языковой омбудсмен или «шпрехенфюрер») Тарас Кремень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с тем, чтобы она всё-таки навела порядок с до сих пор действующей региональной программой «поддержки и развития русского языка в городе Николаев» на исполнение антиконституционного закона о выполнении государственной языковой политики. К сожалению, ни старый состав, ни новый состав депутатского корпуса на это не решились.

Также 21 апреля мы зафиксировали на заседании Харьковского городского совета десять выступлений депутатов, трёх чиновников и секретаря городского совета, которые умышленно игнорируют государственный язык. Мы начали процедуры государственного контроля», – пожаловался Кремень.

Напомним, ранее Кремень обещал, что когда-нибудь в Москве будут показывать фильмы на украинском языке с русскими субтитрами.

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