12.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Культура, мова, Москва, Россия, Украина
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Новый шпрехенфюрер Украины: «Наша задача – чтобы в Москве показывали фильмы на мове»


У Киева есть все шансы возродить былое величие кинематографа времен УССР, чтобы в Москве показывали фильмы на украинском языке с русскими субтитрами.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил недавно назначенный уполномоченный по защите государственного языка (так называемый «языковой омбудсмен») Тарас Креминь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы себе представляете – в Москве смотрят фильм на украинском языке, и русские субтитры?» – спросила журналистка.

«Я думаю, что это одна из наших задач. И если посмотреть на нашу классику, которую очень хорошо знают в мире и в России в том числе, например Довженко, и «Тени забытых предков» знают во всём мире.

Конечно, нам сначала надо разобраться со своим медиа-контентом, но я думаю, что у нас большие перспективы, если посмотреть на возрождение кинематографа, которое мы наблюдаем в последние годы вместе с квотированием, с выделением государственных средств для государственных агентов кинематографии, вместе с возможностями, которые мы открыли для украинской эстрады», – сказал он.


Напомним, ранее Тарас Креминь заявил, что Донбасс должен в полной мере подчиняться закону об украинизации.

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