Шрапнель на зарядах украинских дронов свидетельствует о планах атаки аэродрома Джанкоя, – эксперт

Любовь Смирнова.  
24.03.2023 15:18
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 176
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия


Целью атаки беспилотников ВСУ на Джанкой мог быть военный аэродром. Именно этим объясняется наличие шрапнели в боезаряде.

Планы Киева были сорваны, поскольку российские системы РЭБ сбили украинские дроны с курса, заявил в эфире «Крым 24» военный эксперт Руслан Казанцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Целью атаки беспилотников ВСУ на Джанкой мог быть военный аэродром. Именно этим объясняется наличие...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Это могли быть не управляемые дроны. По разрушениям мы видим, что заряд достаточно серьёзный был. Возможно это те дроны, которые направляются в конкретную локацию для нанесения удара, почему и шрапнель там использовалась.

Ею легко поразить авиацию, вывести из строя узлы и агрегаты. Восстановление затянется, может быть что-то не сможем восстановить.

У нас очень хорошо сейчас работает система РЭБ, и координаты были подменены. Наверняка никто не хотел, чтобы дрон взорвался в жилом массиве, но, тем не менее, эти дроны не смогли найти точку, куда летят.

Они вывели цель на аэродром, она просто до туда не дошла. Но факт, что это было без разведки, разведывательного дрона не было, то есть, точного целеуказания не было. И, возможно, эти беспилотники не управлялись операторами, а шли по координатам».

Ранее источник сообщил, что в день атаки на Джанкой ВСУ задействовали 7 дронов, запущенных со стороны Одессы. Часть из них была сбита над морем и в степи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть