Шрапнель на зарядах украинских дронов свидетельствует о планах атаки аэродрома Джанкоя, – эксперт

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Целью атаки беспилотников ВСУ на Джанкой мог быть военный аэродром. Именно этим объясняется наличие шрапнели в боезаряде.

Планы Киева были сорваны, поскольку российские системы РЭБ сбили украинские дроны с курса, заявил в эфире «Крым 24» военный эксперт Руслан Казанцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это могли быть не управляемые дроны. По разрушениям мы видим, что заряд достаточно серьёзный был. Возможно это те дроны, которые направляются в конкретную локацию для нанесения удара, почему и шрапнель там использовалась. Ею легко поразить авиацию, вывести из строя узлы и агрегаты. Восстановление затянется, может быть что-то не сможем восстановить. У нас очень хорошо сейчас работает система РЭБ, и координаты были подменены. Наверняка никто не хотел, чтобы дрон взорвался в жилом массиве, но, тем не менее, эти дроны не смогли найти точку, куда летят. Они вывели цель на аэродром, она просто до туда не дошла. Но факт, что это было без разведки, разведывательного дрона не было, то есть, точного целеуказания не было. И, возможно, эти беспилотники не управлялись операторами, а шли по координатам».

Ранее источник сообщил, что в день атаки на Джанкой ВСУ задействовали 7 дронов, запущенных со стороны Одессы. Часть из них была сбита над морем и в степи.