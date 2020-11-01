Штаб Байдена занервничал – соцопрос показал победу Трампа

03.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Итоги президентских выборов, которые проходят 3 ноября в США, непредсказуемы и сегодня нельзя сказать, кто станет победителем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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«Последний предвыборный уик-энд прошел для обоих кандидатов в президенты США в предвыборных митингах. Но если 77-летнего демократа Байдена хватило лишь на два ралли в Пенсильвании и Мичигане, то стремительно излечившийся от коронавируса 74-летний Трамп умудрился устроить встречи со своими сторонниками сразу в пяти штатах», – говорится в статье.

Отмечается, что электоральная гиперактивность Трампа по мобилизации электората дает свои результаты.

«По крайней мере впервые за последние месяцы избирательный штаб лидирующего в национальных рейтингах Байдена, по данным издания Axios, впал в крайне нервозное состояние. Причина: опубликованный в минувшее воскресенье социологический опрос от компании Selzer, согласно которому за республиканца готовы проголосовать 48 процентов респондентов, а за демократа лишь 41 процент.

Можно было бы просто отмахнуться от столь разительного контраста по сравнению с рейтингами от авторитетной газеты The New York Times (она дает Байдену 5-9-процентное преимущество во всех ключевых штатах), но вот незадача: именно малоизвестная фирма Selzer – единственная в точности предсказавшая триумфальные для Трампа результаты президентских выборов в 2016 году, когда все остальные опросы указывали на победу Хиллари Клинтон», – пишет газета.

«О чем это говорит? Только о том, что, несмотря на весь предвыборный фаворитизм американских мейнстрим-медиа в пользу кандидата от Демпартии, схватка за голоса 538 выборщиков (они и определяют исход выборов) обещает быть крайне напряженной, и кто именно – Байден или Трамп – сумеет заручиться поддержкой минимум 270 выборщиков, на самом деле никому не известно», – резюмирует «РГ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», появились результаты нынешних президентских выборов в США из первых населенных пунктов.