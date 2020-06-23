23.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Одесса, Россия, Украина
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Штаб остатков ВМС Украины кишит русской агентурой


В остатках Военно-морских Сил Украины, чей штаб после 2014 года перебазировался в Одессу, служат много высокопоставленных офицеров, которые имеют российское гражданство и оформленную по правилам РФ недвижимость в Крыму. Эти военные регулярно посещают полуостров, что является опасным для Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Skrypin» заявил редактор «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чмут напомнил историю с недавним «раскрытием» шпиона в ВМС Украины – командира корабля «Александр Охрименко» Александра Люлько, который оказался российским гражданином.

«Тема с предателями на флоте, она когда-то в 2015-м году была медийно сформирована волонтерами, в том числе мной, которые занимались анти-Гайдуковской кампанией (против бывшего командующего ВМСУ).

Потому что на флоте есть люди, которые имеют российские паспорта, имеют недвижимость в Крыму и туда регулярно ездят. И это абсолютно не окей, потому что это старшие офицеры ВМС!

При этом, никто их не контролирует, не проверяет и так далее!


Мы исходили из позиции, что это нужно остановить, и все эти люди должны пройти переаттестацию с полиграфом, с каким-то отбором, на работу на Россию, наличие гражданства, и далее из этого как-то исходить.

Конечно, этого всего не было сделано, и время от времени мы пожинаем эти результаты. Он не единственный с российским паспортом на флоте», – заявил Чмут.

Ранее Чмут также сообщал, что задержанный СБУ капитан 2-го ранга ВМС Украины, который якобы был завербован в Крыму и имел российский паспорт, еще несколько дней назад управлял кораблем на испытаниях новейшего ракетного комплекса  «Нептун», на который Киев возлагает большие надежды как на оружие сдерживания Черноморского флота и даже инструмент потенциальной атаки на Крымский мост.

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