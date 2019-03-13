Штаб Тимошенко продолжает страдать клинической русофобией

13.03.2019, Киев, Игорь Петров

Улучшение отношения украинцев к России, фиксирующееся в последнее время социологами в результате опросов, является угрозой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве политолог Константин Матвиенко, работающий на штаб Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже 11 лет, с 2008 года ведутся исследования об отношении украинцев к россиянам и россиян к украинцам. Так вот, среди россиян негативно относятся к украинцам 57% опрошенных. Это данные «Левада-центра», которые акцептированы КМИСом. Среди украинцев состоянием на сегодня 55% позитивно относятся к россиянам.

То есть украинское общество к российскому обществу, несмотря на войну, несмотря на то, что у нас огромное количество пленных в России, несмотря на разрушения и убийства и похищения граждан Украины, которые осуществлялись властью России, несмотря на то, что россияне, российский народ, относятся к украинцам вдвое хуже, чем украинцы к россиянам, у нас сохраняется этот пиетет. Это одна из деталей как Россия может вмешиваться в наши дела», – сказал Матвиенко.

Напомним, что ранее политолог Сергей Белашко отмечал, что Порошенко удалось навязать Тимошенко националистическую повестку, что сыграло с ней злую шутку, сузив возможность расширения электоральной базы. В итоге в последние недели вместо роста рейтинга наблюдалось уменьшение популярности Тимошенко, подчеркивал эксперт.

«Тимошенко слилась в мейнстрим, заданный Банковой, загнала себя в «смысловое гетто» – «мова, вира, вышиванки». Люди хотели от нее борьбы с коррупцией, а не танцы с бубнами вокруг томоса и т.д. Очевидно, сейчас Тимошенко пытается догнать этот уходящий поезд и въехать во второй тур на теме «посадить друзей Порошенко», – говорил Белашко.