Штаб Зеленского: Мир в Донбассе будет только на украинских условиях

27.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина закончит войну против республик Донбасса только на условиях Киева, предлагаемый Россией мирный план отвергается.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил спикер штаба, политтехнолог Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого. Но есть понимание, как нужно идти для того, чтобы мир этот наступил, и мир должен наступить на условиях Украины.

Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно, наверное бы, прийти к этому миру. Но, я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем», – сказал Разумков.