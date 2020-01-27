Штурмовики сорвали акцию за русский язык: Почему Харьков не идёт за партией Медведчука

27.01.2020, Харьков, Артур Манцевич

Вроде бы на Украине уже давно президент и парламент сменились, а на харьковских улицах, по-прежнему, как поётся в опере Шарля Гуно «Фауст», «Сатана там правит бал». Нацики действуют безнаказанно, полиция не смеет их не то чтобы повинтить, но даже просто вытеснить с места беснования. И вот новый пример на эту тему.

Акция в поддержку русскоязычных школ попытались провести 27 января у здания Дома советов в Харькове. На нее собрались до тридцати человек, хотя в социальных сетях пикет был анонсирован заранее. Также на месте дежурило около шести десятков полицейских.

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Однако всерьез развернуться инициатору акции – экс-депутату горсовета, лидеру городской организации «Оппоплатформы-За Життя» Андрею Лесику и его группе поддержки не дали. Между Лесиком и вожаком харьковского «Нацкорпуса» Немичевым произошла словесная перепалка.

В защитников русского языка полетели яйца. Плакаты сторонников двуязычия штурмовики разорвали, скандируя «Чемодан, вокзал, Россия!», «Лесик – черт!». При этом плакаты неонацистов, явно подпадающие под несколько статей УК Украины, никто не трогал. Даже полиция вежливо не намекнула, что нарушать закон нехорошо.

Кто-то явно не из участников вполне законопослушной акции применил газовый баллончик. В результате пострадали оператор украинского телеканала СТБ Александр Бринза, журналистка того же телеканала Мария Малевская и полицейский.

По данным «Суспільне», оператора и работника полиции увезли на «скорой помощи». У них – «ожоги глаз, полученные после распыления неизвестного вещества».

Полиция развела протестующих и нападающих. После этого участников акции в защиту русского языка правоохранители погрузили в автобус и увезли. Ни очевидцы, ни местные СМИ не сообщают о задержаниях агрессивных нациков, сорвавших законный пикет.

Справедливость требования сохранения образования на русском языке в Харькове ни у кого не вызывает сомнения. И то, что находятся люди, готовые публично выступать за права своих перепуганных земляков, — само по себе великолепно.

Многие скажут, что акция оппозиции вместо многолюдного митинга валилась в скромный пикет, и начнут упрекать харьковчан в бездействии. Увы, так и видится на расстоянии. Но есть несколько «но», которые вблизи события понятны каждому. Вот они.

Неонацисты, именуемые украинскими СМИ «активистами», действуют абсолютно безнаказанно. Те правоохранители, которые пытались их образумить и урезонить, уволены из органов. А вот другая сторона до сих пор не смогла довести до конца судебные разбирательства против зарвавшейся толпы и бездействующих полисменов.

Многим просто страшно, чего тут греха таить. Угроза попасть под статью, а затем стать «обменным фондом» никуда не исчезла и после смены власти. Ведь из страны выбрасывают даже тех, кто оправдан за отсутствием улик. И за посты в соцсетях до сих пор суды в наших краях выносят обвинительные приговоры.

Есть и проблема с партией «Оппоплатформа «За жизнь», городскую организацию которой возглавляет Лесик. Сам он честно борется против украинизации и, например, за сохранение памяти о маршале Жукове.

Однакоо областной организацией этой партии с недавних пор руководит тот самый Игорь Райнин, который, будучи при Порошенко губернатором, самолично переименовывал проспект и станцию метро, носившие имя славного полководца. Таково было недавнее решение верхушки политсилы Медведчука, не брезгающей принимать в свои ряды высокопоставленных представителей режима Порошенко.

Это так, к сведению.

А местным нацикам и разогнанной акции мало. Они снова грозятся отменить три запланированных спектакля с участием российских артистов. 14 марта во Дворце студентов НТУ «ХПИ» планируется выступление российского комика «Славы Комиссаренко», 18 марта в театре имени Шевченко анонсирован спектакль «Идеальный свидетель» с участием актрисы Елены Кориковой, звезды сериала «Бедная Настя». А 8 апреля в том же театре заявлен спектакль «Двое на качелях», с участием Григория Антипенко и Татьяны Арнтгольц.

«Мы категорически против создания прецедента выступления «крымнашистов» в Харькове, поэтому уже сделали необходимые юридические шаги. Уверены, что они подействуют, а если нет — сработает патриотическая общественность», — подчеркнули хунвейбины из организации «Світанок».

Эта свора хвастается, что добилась запрета уже четырех подобных выступлений. Правоохранители и в этот раз как в рот воды набрали.