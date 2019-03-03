Шуфрич: Мы поддерживали Тягнибока. Все украинцы должны быть националистами

03.03.2019

Все считающиеся себя украинцами должны быть «немножко националистами», заявил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, соратник кандидата в президенты Украины Юрия Бойко.

Об этом Шуфрич сказал во время визита в Николаев в интервью местному изданию «НикВести», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Агрессия была в 14-м году, безусловно, не от одесситов и не от, скажем так, настоящих николаевцев. В основном, это были приезжие. Более того, это были засланные, это были нанятые люди. И тогда они чувствовали какую-то свою правоту, власть. А сегодня, мне кажется, они уже просто боятся людям на глаза попадаться.

Я сейчас не буду говорить, где, но мы говорили, что есть такие сегменты правления, не национализма, подчёркиваю, а правого радикализма. Ведь все мы должны немножко быть националистами, если мы украинцы, это должно сидеть в каждом из нас. Но национализм и радикализм – это разные вещи», – уверяет Шуфрич.

Также он признал, что Партия регионов, членом которой был Шуфрич до переворота 2014 года, помогала взрастить украинских нацистов, которых депутат стыдливо называет «радикалами».

«Я ещё вам больше скажу. Тогда Партия регионов поддерживала «Свободу», потому что надо было убить «Батькивщину». Ну, вот так вот. Были отдельные, из «Forbes», люди, которые помогали бороться с Тимошенко.

В 12-м году, к сожалению, был целый штаб, который поддерживал радикалов. Я с этим был категорически несогласен, я боролся против этого (Как видно по результатам, «борьба» Шуфрича была крайне «успешной», – прим. ред.), мы говорили, что это неправильно – из-за страха перед Тимошенко, поддерживать радикалов. Я не говорю, «Свободу» – не «Свободу». Поддерживали радикалов. Чтобы Тимошенко меньше набрала голосов и поддержки в парламенте», – признался соратник Бойко.

Шуфрич считает, что Донбасс по-прежнему возможно вернуть под контроль Киева – достаточно начать прямые переговоры с ЛДНР.

«Если по Донбассу мы можем решить вопрос в течение года – полтора, с учётом внесения изменений в Конституцию, что выписано в Минских соглашениях, а только на основании Минских соглашений мы можем сегодня реализовать мир. Безусловно, прямой диалог с Луганском и Донецком, при посредничестве Москвы и при поддержке Берлина и Парижа, реализация Минских соглашений в части принятия законопроектов, которые должна принять Верховная Рада Украины. Кстати, это может сделать только Верховная Рада. Почему мы за четыре года их не приняли, я не понимаю», – сказал украинский политик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее штаб Юрия Бойко опубликовал фотографию из ЦИК, где кандидат в президенты после регистрации снялся на фоне бандеровского лозунга «Слава Украине – героям слава».