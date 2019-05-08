08.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевские путчисты в 2014 году имели такое же право на георгиевские ленты, как и восставший Донбасс, но позорно сдали этот символ в самом начале гражданского противостояния на Украине.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил депутат Верховной Рады, ненавистник ЛДНР и русского Крыма Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пришли к тому, что 9 мая – это наш праздник. При чём тут Путин? В 1945 году 9 мая состоялось без Путина! Второй вопрос: мы уже проиграли один бой за не георгиевскую, а за гвардейскую ленту. Ведь ветеранам ВОВ сейчас по 92-96 лет, как их можно узнать? У них на груди медаль «За победу над фашистской Германией». Да, там есть барельеф Сталина, но он на гвардейской ленте, а не георгиевской», – заявил Шуфрич.

Также нардеп подчеркнул, что киевский режим «позорно сдал» георгиевскую ленту восставшему Донбассу.

«Когда ДНР и ЛНР использовали этот символ, мы, вместо того, чтобы сказать: «Извините, ребята, это – наш символ, наши ветераны, и Орден Славы, и медаль «За победу», это мы, украинцы, выстояли эту победу, мы позорно сдали этот принцип. Мы сдали символ Победы, который был вокруг нас на протяжении 60-70 лет потому, что они сказали», – возмутился Шуфрич.

Тем не менее, он выразил надежду на то, что георгиевская лента вернётся в украинский концепт.

«Мы будем сильны тогда, когда будут уважать то, что мы говорим и мы делаем, а не бояться того, что делают другие!» – лихо сформулировал нардеп.

«Тогда мы будем и сильной, и единой державой, если будем других заставлять уважать наши символы. А я абсолютно убеждён, что эта лента – символ не их, а именно нашей победы. К сожалению, мы временно от этого отреклись», – пафосно добавил Шуфрич, демонстративно перейдя на «мову».