Шуфутинский не понимает, о чем поют на «Евровидении»

13.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Конкурс «Евровидение» превратился в политизированное шоу, участники которого стараются шокировать публику.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил певец Михаил Шуфутинский, отвечая на вопрос о своем отношение к певице Манижа, которая будет представлять Россию на «Евровидении»

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«Для меня этот конкурс, «Евровидение», в целом очень странный. Изначально он планировался как песенный конкурс, как «Грэмми». А сейчас стал очень политизированным. Такое ощущение, что каждый исполнитель, каждая группа сегодня пытаются оторваться, показать что-то шокирующее. Порой начинаешь думать: «А где же песня? Предмет данного конкурса?» Она перестала существовать в том формате, в котором мы привыкли ее воспринимать», – сказал исполнитель.

По его словам, то, с чем Манижа поедет на конкурс, не является песней.

«Она спела какое-то произведение, видимо, соединив мотивы разных национальностей. Манижа хорошо спела кусочки разных песен, скажем так. Я не услышал, что она хотела сказать своей песней. Ведь музыкальное произведение — это декларация чувств, любви, секса, шутки, вероломства, в конце концов. А песня Манижи для меня не ясна. О чем она?», – недоумевает певец.

При этом он добавил, что все равно желает Маниже успеха, поскольку она будет представлять Россию.

«Но в нашем песенном искусстве музыка намного тоньше, разнообразнее, чувственнее и глубже ее песенки. Возможно, я просто чего-то не понимаю. Я взрослый дядька, у меня свои приоритеты», – резюмировал Шуфутинский.

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