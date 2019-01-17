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Шухевич чуть не окочурился прямо в Верховной Раде
Депутату от фракции «Радикальная партия» Юрию Шухевичу – сыну главаря УПА гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича стало плохо во время заседания Верховной Рады.
Об этом в блоге сообщил киевский журналист Василий Апасов.
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«Только что в Верховной Раде стало плохо народному депутату Шухевичу. К парламентарию были вызваны медики, далее Юрий Шухевич с ними покинул Верховную Раду. Однако он не стал пользоваться каталкой, ушел на своих ногах. Юрию Шухевичу 85 лет, член фракции РПЛ», – написал журналист.
Помощник нардепа Игорь Мамонтов сообщил, что сейчас состояние Романа Шухевича стабильное.
«У Юрия Шухевича упало давление. Мы вызвали скорую и отвезли его в больницу для обследования. Сейчас он нормально себя чувствует», – отметил он.
Примечательно, что в это время в зале Верховной Рады проходило принятие закона о переподчинении храмов, который, фактически, узаконивает силовой захват храмов УПЦ МП неканонической украинской церковью.
Метки: Юрий Шухевич
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