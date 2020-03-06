06.03.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галиция, Политика, Украина
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Шухевич набросился с оскорблениями на Зеленского




Смена состава украинского Кабмина осуществлена с целью удержать стремительно падающий рейтинг Владимира Зеленского.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» на канале «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады Юрий Шухевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надейтесь на изменения. Вы должны понимать, что выбрали президентом паяца, для которого шоу, шоу, и ещё раз шоу. Он не понимает, что быть президентом страны и играть роль – это большая разница.

А что касательно правительства – он (Владимир Зеленский – прим. ред.) просто перетасовывает карты, и думает, что что-то изменится. Потому что он боится за свой рейтинг: упал рейтинг Верховной рады, упал рейтинг правительства, и тянет за собой его личный рейтинг», – сказал Шухевич.

«Он, кстати, перепутал, в какой стране он живёт. Мы не в президентском государстве, а в парламентско-президентском. Он очень много на себя тянет. Он что, хочет быть украинским Сталиным? Но и эту роль он не сыграет.

И он надеется, что эта перетасовка что-то ему даст. Но нужно обратить внимание на следующее: для того, чтобы быть в правительстве, мало «новых лиц». Необходимо, чтобы эти «новые лица» что-то знали и понимали. А, собственно, этого и нет», – добавил экс-нардеп.

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