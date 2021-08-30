Шухевич призвал Украину добиваться «окончательного развала» России

Патриоты самостийной Украины должны постараться и принять участие в уничтожении главного осколка Российской империи и Советского Союза – РФ.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил cын бывшего руководителя ОУН и экс-командующего УПА Романа Шухевича Юрий Шухевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое Россия? Империя. Она распалась, но распалась не полностью. Откололись прибалтийские страны, Украина, Белоруссия, Закавказье, Средняя Азия. Сама Россия сегодня, и то, что осталось от неё – Российская Федерация – многосоставная. Я считаю, что её можно и нужно развалить.

В том числе, украинцы имеют возможность это сделать, но над этим нужно работать, и можно развалить. Это будет точный конец России, однозначный конец войне и той угрозе, которую несёт Россия всему миру», – сказал Шухевич.