Шурыгин не видит смысла в ударах по киевским центрам принятия решений

20.06.2022  16:17 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Ответом на обстрелы российских позиций со стороны ВСУ, вроде сегодняшних попыток ударить по острову Змеиный и атаку на платформы «Черноморнефтегаза», может быть лишь выявление и уничтожение украинских позиций.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ответом на обстрелы российских позиций со стороны ВСУ, вроде сегодняшних попыток ударить по острову...

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По его мнению, наносить удары по так называемым центрам принятия решений, о которых ранее говорили в Минобороны РФ, нет смысла.

«Мы бьем везде, где можем достать. Просто так наносить удары по улице Банковой или Крещатику – в этом нет никакого смысла. Задача – уничтожать те носители и те системы, которые могут доставать до Змеиного, до наших буровых. А принципиально долбить по каким-то точкам, где, скорее всего, никого не будет, это будет лишь демонстрация, в которой я не вижу никакого смысла.

Реакцией на сегодняшние обстрелы было бы выявление и уничтожение объектов, с которых наносились удары. Нужно находить эти ракетные установки, которые лупили по Змеиному, и уничтожать их, выявлять, где находятся эти катера, которые выходили в море и били по вышкам – только такой может быть реакция», – заявил Шурыгин.

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