Шурыгин: Раздутая США истерия напугала американских союзников

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Отправка нескольких тысяч военнослужащих в Восточную Европу, о которой объявил Пентагон, не произведет впечатление на Союзное государство.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«США посылкой в Европу нескольких тысяч военных делают символический жест. На фоне уже размещенных там постоянно свыше 50 тыс. американцев это не слишком большое изменение. Но за последние месяцы из-за ситуации вокруг Украины они раздули такую истерию, что вынуждены теперь успокаивать своих восточноевропейских союзников, в первую очередь Польшу, напрямую граничащую с Россией и Белоруссией», – сказал аналитик «Известиям».

По его словам, чтобы показать серьезность намерений, США в этот раз перебрасывают ПВО и реактивную артиллерию, но впечатлить этим Минск и Москву не удастся.

«В позапрошлом году, например, и людей, и танков перебрасывали на учения больше, и эшелоны «Абрамсов» вдоль границы колесили. Нас таким не удивишь. Для того чтобы показать возможности обороны Союзного государства, сейчас в Белоруссии и проводят уникальные учения», – резюмировал Шурыгин.