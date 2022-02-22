Шурыгин: Теперь украинские «Байрактары» превращаются в легкую тренировочную мишень

22.02.2022  08:22 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

После подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании  ЛДНР и поручения подготовить договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками военная ситуация в Донбассе радикально изменится не в пользу ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

После подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании  ЛДНР и поручения подготовить договоры...

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По его словам, вся стратегия ВСУ строилась на том, чтобы обеспечить перевес в силах и технических возможностях своих войск над народными республиками.

«При помощи зарубежных союзников и поставок оружия такую задачу они решить в итоге могли бы. Но против российской армии все эти усилия бесполезны. Те же пресловутые «Байрактары» – опасный противник для сил, имеющих лишь комплексы ПВО малой дальности, но для истребительной авиации и дальнобойных зенитных систем они всего лишь легкая тренировочная мишень», – сказал Шурыгин «Известиям».

Он также добавил, что украинская армия не имеет шансов и в противостоянии артиллерии, поскольку российская гораздо лучше оснащена и подготовлена. Эксперт добавил, что российская артиллерия хорошо взаимодействует с беспилотниками и имеет корректируемые снаряды, а потому в дуэльных ситуациях превосходство будет не на стороне Киева.

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