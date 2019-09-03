Шустер и Гордон знатно лажанулись, запустив скандальный фейк

03.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко не явилась на заседание Верховной рады из-за смерти близкого родственника.

Об этом журналистам рассказал ее сортаник по фракции, экс-глава СБу Валентин Наливайченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Насколько мы знаем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Наши искренние соболезнования», – рассказал Наливайченко, добавив, что Тимошенко сама сообщит, что именно произошло.

Уже через некоторое время на сайте Гордон.ua, который принадлежит киевскому журналисту Дмитрию Гордону, появилась новость о деталях горя, постигшего Тимошенко.

«У лидера партии «Батьківщина», народного депутата Юлии Тимошенко умерла мать. Об этом основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону сообщил телеведущий Савик Шустер во время экскурсии по своей новой студии», – указывалось в новости на сайте.

Ряд украинских СМИ перепечатали эту информацию, снабдив свои тексты фотографией матери Тимошенко.

Вскоре стало известно, что лидера «Батькивщина» умерла не мать, а двоюродная сестра Татьяна Шарапова.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Гордон, ссылаясь на якобы полученные им по каналам английской разведки данные, заявил, что в России будет отменен Чемпионат мира по футболу-2018, который в итоге с успехом прошел минувшим летом.