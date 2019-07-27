Шустер возвращается на украинское ТВ – обслуживать Ахметова

27.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Телеведущий Савик Шустер, вытесненный из украинского эфира после того, как стал не нужен майданщикам, возвращается на телеканал «Украина» олигарха Рината Ахметова.

Ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» вернется в эфир 6 сентября 2019 и будет выходить по пятницам в прайм-тайм в 21:00.

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«После того, как не удалось получить ожидаемого политического влияния через парламентские выборы, Ахметов закономерно готовится к атакам со стороны конкурирующих сил. Поэтому закономерно позаботился об эффективном пропагандистском оружии – Шустер уже не раз доказывал свою полезность», – комментирует украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на минувших выборах в Верховную Раду богатейший украинский олигарх Ринат Ахметов впервые провалил избирательную кампанию и получил наименьшее представительство в парламенте.

Оба проекта, которые финансировал Ахметов, – «Оппоблок» и «Радикальная партия Ляшко» – не прошли в новую Раду.