Швырявший булыжники майданщик вызвал Усик на бой

11.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Среди борцов, выступающих за сборную Украины, распространены пророссийские настроения.

Об этом в интервью киевскому порталу «Главком» заявил украинский борец вольного стиля Богдан Грицай, на днях вызвавший знаменитого боксера Александра Усика на поединок по боям без правил.

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«Последней каплей стало то видео, в котором Александр прибег к откровенным угрозам обычным украинцам, продемонстрировав пренебрежение ко всему нашему народу. Это недопустимо. Я не выдержал, потому что еще такого не видел, чтобы профессиональный спортсмен занимался запугиванием простых людей. Поэтому решил предложить Усику выйти со мной в клетку. Я не дрался там никогда, точно так же, как не делал этого и Александр. Предложил ему равные условия. Пусть покажет, на что способен, а не пугает», – сказал Грицай.

Впрочем, он признает, что вероятность принятия вызова мизерная.

«Но я показал, что есть украинцы, которые способны дать ему отпор. Пусть будет к этому готов. Хватит молчать и слушать оскорбления в адрес нашей страны и нас как ее граждан», – говорит борец.

Также он рассказал, что принимал участие в антиправительственных выступлениях 2013 – 2014 годов в Киеве, в частности помогал делать баррикады.

«Позже, когда началась жесткая фаза, мы тоже принимали в ней участие. Швыряли брусчатку», – говорит спортсмен.

Также он отмечает, что имел регулярные споры в сборной по политическим вопросам.

«Вспоминаю, как парились в бане во время тренировочного сбора в Заросляке, в Карпатах. Был очень удивлен, когда ребята, мои сверстники доказывали мне, что на Донбассе с нами воюют не русские, а обычные шахтеры. И вообще, что Россия – не агрессор, а наш друг. А еще – что при Советском Союзе жилось гораздо лучше, чем в Украине. Это люди, которые родились уже во времена независимости, конечно», – сокрушается Грицай.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко недавно снялись в фильме, в котором заявили, что не разделяют русских и украинцев. После этого оба были внесены на сайт «Миротворец», где обнародуются личные данные «врагов Украины».