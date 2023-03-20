Си объявил о вечной дружбе и стратегическом партнерстве с РФ и высказался по Украине

Олег Кравцов.  
20.03.2023 11:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


Китай готов наметить новые планы, которые откроют новые перспективы в сотрудничестве с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в статье, опубликованной китайским лидером Си Цзиньпинем в «Российской газете».

Китай готов наметить новые планы, которые откроют новые перспективы в сотрудничестве с Россией. Об...

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Он назвал Китай и Россию «крупнейшими соседями, стратегическими партнерами всеобъемлющего взаимодействия, ведущими мировыми державами».

«Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии», – написал китайский лидер.

По его словам, Китай и Россия «придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества».

«Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Стороны формируют архитектуру всеобъемлющего и многовекторного взаимодействия», – подчеркнул автор.

Отдельно он остановился на Украине, но при этом избежав какой-либо конкретики.

«С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам.

Озвученный мной ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок», – отмечает Си.

Он напомнил, что обнародован свой мирный план под названием «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса».

«Документ служит конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. Сложные проблемы не имеют простых решений.

Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе», – достаточно обтекаемо резюмировал глава КНР.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», накануне Владимир Путин выступил со статьей в газете «Жэньминь Жибао», в которой поблагодарил Пекин за взвешенную позицию по Украине.

Напомним, что визит Си в Россию пройдет с 20 по 22 марта.

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