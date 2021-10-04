Сидеть не будет: В Тбилиси обсуждают экстрадицию Саакашвили на Украину

04.10.2021 09:29 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Беглому экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, арестованному после нелегального возвращения в страну, не удалось этим поступком мобилизовать электорат для победы неформально возглавляемой им партии ЕНД на местных выборах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что ЕНД набрала лишь на 3% больше, чем на прошлогодних парламентских выборах — 30,7%, тогда как правящая «Грузинская мечта» – 46%.

«Теперь главной интригой грузинской политики стала дальнейшая судьба господина Саакашвили. В том, что он не будет отбывать тюремный срок по многочисленным уголовным делам, не сомневается практически никто», – пишет газета.

Один из лидеров ЕНД, бывший начальник национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе рассказала изданию, что партия будет бороться за освобождение Саакашвили «исключительно мирными и законными способами».

Собеседники газеты в Тбилиси утверждают, что в интересах власти лишь продержать Саакашвили в тюрьме до 30 октября, чтобы не показать слабость перед оппозиционерами, но не больше, чтобы не создавать ему образ мученика.

«Обсуждается сценарий с экстрадицией господина Саакашвили в страну его гражданства — Украину, тем более что украинский президент Владимир Зеленский уже встал на его защиту», – говорится в статье.

«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власт. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», – заявил Зеленский.

В свою очередь известный грузинский адвокат Звиад Кордзадзе обращает внимание, что грузинское законодательство позволяет передать иностранного гражданина, осужденного в Грузии, его стране — «для отбытия наказания на родине». Но на деле это будет означать освобождение — в Киеве с Саакашвили наверняка сразу же снимут все обвинения.