«Сидят в совдеповском дерьме!» – во Львове не собираются слушать Донбасс

18.10.2019, Львов, Остап Тризубов

Украина не должна слушать позицию жителей Донбасса, потому что они «недостойны» иметь собственное мнение и язык.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил журналист и украинский неонацист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом русофоб уверено заявляет, что Донбасс «застрял» в 20 веке, а Украина якобы ушла далеко вперед.

«Для меня вся история про «услышьте Донбасс», это история лени, это ленивые люди, которые не хотят меняться.

Я их прошу, пусть это будет для них оскорбительно: пожалуйста, приложите усилия для того, чтобы приползти в эту страну. Потому что она ушла уже далеко, и она заплатила за то, чтобы слово «украинское» было не просто прилагательным, а было уже кровным словом.

А от Донбасса я слышу ультимативную позицию: «Просто нас не двигайте, позвольте нам дальше сидеть в 20 веке, в этом пророссийском совдеповском дерьме, и просто его нюхать, потому что оно нам родное, и мы уже на свежий воздух не реагируем».

А я говорю: «Нет, ультиматумы будут ставить те, кто за эту страну что-то положил».

Собственно поэтому для меня «услышьте Донбасс» – это тупая позиция, потому что каждый человек, если он является личностью, он развивается, прикладывает усилия, приходит и изучает язык.

Я знаю людей, которые до 2014 года, когда начали раздаваться первые выстрелы, они были русскоговорящими. Но что-то же в них проснулось», – уверяет аудиторию пропагандист.

Напомним, ранее Дроздов также заявлял в эфире, что жителей Донбасса, вместо особого статуса, нужно лишить всех гражданских прав, поскольку они «ватники и сепары», которые все время мешают становлению украинского государства.