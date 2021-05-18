«Сил достаточно». Крым обещает пресечь попытки дестабилизировать полуостров

18.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Силовых подразделений в Крыму более, чем достаточно, чтобы считать полуостров неприступной крепостью и обеспечивать полную безопасность его населения.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Аксенов подчеркнул, что США руками Украины не оставят попыток дестабилизировать ситуацию в Крыму.

«Безопасность крымчан обеспечена в полном объеме. По поручению президента, с точки зрения военной Крым превращен в неприступную крепость – частей и подразделений вооруженных сил более чем достаточно, чтобы ответить на любую угрозу. Плюс, это подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии и так далее. То есть поэтому сил и средств сегодня более чем достаточно.

Оперативная работа организована эффективно. То, что попытки [дестабилизации] будут – сто процентов, у меня в этом нет сомнений. Из года в год все пытались дестабилизировать ситуацию на территории Крыма. Мало того, мы знаем, что украинскими властями при содействии американцев, а, по сути, это американцы патрулируют этот проект, создана украинская диванная армия, которая работает в чистом виде по Крыму. Поэтому любой вопрос, любая конфликтная ситуация, независимо на какой почве, даже на бытовой, возникающая в Крыму, активно распространяется и поддерживается из-за рубежа. Большие силы и большие деньги выделены на то, чтобы с помощью Интернета раскачать ситуацию», – заявил Аксенов.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Севастополе заявил, что Крыму угрожают диверсии и террористические акты, которые готовит Украина при поддержке спецслужб Запада.