Силовая башня Кремля побеждает либеральную – мнение

24.06.2020, Киев, Максим Карпенко

В обозримом будущем российские либералы не смогут взять власть в стране в свои руки.

Об этом в эфире интернет-канала InterVisor заявил блогер Алексей Арестович, называющий себя военным экспертом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, президент России Владимир Путин сегодня выбирает между разными «башнями Кремля» и силовики пока имеют больше веса, чем либералы.

«Он вынужден выбирать между силовой башней Кремля и либеральной, которая всерьез аффилирована с Западом и всерьез страдает от возможных санкций. В России есть олигархи, их много и они реально не очень рады происходящему. Но силовики в России – старшая масть. Если столкнутся интересы либерального крыла и силовиков, на данном этапе силовики победят.

Силовикам нужно очень крупно провалиться, чтобы это причинило явные и видимые беды народу России и России как государству, они должны проиграть очередную Крымскую войну какую-нибудь. Тогда либералы возьмут верх. Либералы и здравое крыло силовиков. Но сейчас шовинистически настроенные оголтелые силовики на коне и их снимают только военные авантюры», – заявил Арестович.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», бежавший из РФ на Украину пропагандист Евгений Киселев признал, что либералам в России ничего не светит.