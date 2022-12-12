Симферополь заиграет другими красками, когда вернёт себе исторические названия улиц – историк

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Бульвару Франко в центре Симферополя нужно вернуть его историческое название – бульвар Султан-Крым-Гирея, который подарил городу свои земли, именуемые «Султанским лугом», ныне объединяющим квартал бульвара и соседних улиц.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил экскурсовод, краевед Иван Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что переименования были и будут всегда, в том числе улиц, названных именами Володарского, Воровского, даже того же самого Франко, который к Крыму никакого отношения не имел. Причём улицы в честь украинских писателей появились в Симферополе после 1954 года, в дань политической моде, – подчеркнул краевед. Но я за грамотные переименования с возвращением исторических названий, по решению коллегиальной комиссии из знатоков истории города».

В этом году решением горсовета Симферополя улице Карла Маркса возвращено историческое название Екатерининская, а улице Шмидта – Потемкинская. Первоначальные названия ранее получили улицы Карла Либкнехта (Долгоруковская), Розы Люксембург (Александро-Невская). Но до сих пор в крымской столице увековечены имена организатора «красного террора» Белла Кунна, террориста и цареубийцы Андрея Желябова и еще одного цареубийцы Петра Войкова.

«Улицу Белла Куна точно так же можно переименовать в улицу Данилевского. С первого курса географического факультета от своих учителей мы слышали про Данилевского, и если такое предложение переименовать научную библиотеку, то это хорошо, но бульвару Франко нужно вернуть историческое название. До 1924 года это был бульвар Султан-Крым-Гирея, который был общественным деятелем, историком, даровавшим городу всю часть нынешнего Симферополя за Салгиром, где сейчас находится бульвар. Мы должны вспоминать таких людей, как Данилевский, Крым-Гирей, Кесслер и в их честь нужно обязательно называть улицы, – призвал Коваленко. – В истории города есть герои-большевики, как, например, первая председатель Симферопольского ревкома Евгения «Лаура» Багатурьянц. Это величайшая женщина, которая была против репрессий и кровопролития и спасла от «красного террора» того же Тренева, Сергеева-Ценского, Шмелёва, Волошина. А потом они спасли её, когда пришла сюда Врангелевская контрразведка. Многие жители Симферополя даже не знают, в честь кого названы их улицы. А это делается просто, установкой в начале улицы информационной таблички с портретом и краткой биографией. И тогда в Симферополь заиграет другими красками».