Синод УПЦ (МП) невольно подрывает единство РПЦ

04.04.2019, Киев , Дмитрий Скворцов

3 апреля Священный Синод УПЦ (МП) на своём очередном заседании под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия принял Заявление о ситуации в украинском и мировом Православии, сложившейся после «антиканонического предоставления Константинопольским Патриархатом Томоса об автокефалии» новосозданной «Святейшей церкви Украины» («СЦУ»).

Синод констатирует, что «ни одна из Поместных Православных Церквей не признала этого незаконного деяния Константинопольского Патриархата, а значительная часть Поместных Церквей, в частности Антиохийская, Русская, Кипрская, Сербская, Польская, Албанская и Православная Церковь в Чешских землях и Словакии в различных формах уже выразили свое несогласие с решениями Константинопольского Патриархата». «Таким образом, не произошло рецепции, то есть восприятия мировым Православием этих действий Константинопольского Патриархата, который фактически попытался легализовать раскол», – подчёркивают авторы заявления.

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Высший орган управления УПЦ (МП) напоминает, что «согласно историко-канонической традиции Церкви», автокефалия предоставляется только части единой поместной церкви в пределах конкретного государства, «а не какой-то части, отколовшейся от Тела Церкви». Речь идёт о родоначальниках т.н. «Киевского патриархата» и т.н. «УАПЦ», в своё время самовольно отпавших от канонической церкви и объявивших о создании новых структур.

Важным представляется следующий пункт: «Историческая и каноническая аргументация, приводимая Константинопольским Патриархатом относительно собственного права и возможности вмешательства в дела других Поместных Церквей, является безосновательной, искусственной, надуманной и противоречит церковным канонам». Это означает, что синод УПЦ (МП) отстаивает не только «собственный интерес» в пределах «украинского православия», но рассматривает вторжение Фанара на каноническую территорию Московского патриархата как частный случай проявления Стамбулом ереси восточного папизма.

«Действия Константинопольского Патриархата… стали угрозой для всеправославного единства, – предупреждает УПЦ (МП) об угрозе очередного «Великого раскола в мировом православии, сопоставимого с таковым в 1054 г. – Считаем, что Константинопольский Патриархат и лично Патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением. Способом исправления этой ошибки мог бы стать отзыв Томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыве Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса».

Что же касается властей Украины, то синод просит их «не вмешиваться в церковные дела», а также «не способствовать рейдерскому захвату приходов нашей Церкви путем незаконной их перерегистрации». «Господь наделяет правителей властью не для порождения раздора в обществе, а для сохранения мира, спокойствия и согласия между всеми гражданами страны», – поясняет священноначалие УПЦ (МП).

В целом решительное и бескомпромиссное заявление всё же вызывает ряд вопросов у сторонников сохранения РПЦ и, соответственно, противников украинской автокефалии.

Первый вопрос – откуда такое почтение к т.н. «Томосу об автокефалии СЦУ», что сам этот «томос» синодалы УПЦ (а вслед за ним и подконтрольные им СМИ) пишут с заглавной литеры, тогда как и «томос» этот и сама «автокефалия СЦУ» вопиюще антиканоничны. О чём, собственно, и говорится в заявлении УПЦ (МП).

После этого не вызывает уже удивление словосочетание «украинское православие». Не думается, что к православию авторы заявления относят «СЦУ». Следовательно, они говорят о ситуации внутри УПЦ (МП). Но УПЦ (МП) – часть русской церкви. И большинство прихожан именно с русской церковью, с её святыми ассоциируют себя, не желая никакого «украинского православия», что есть вообще-то оксюморон. Ведь украинство создавалось католиками для уничтожения православия в Малороссии и на Карпатской Руси.

Неожиданно также и перечисление РПЦ в ряду поместных церквей, «не признавших незаконного деяния Константинопольского Патриархата». Но ведь РПЦ в лице её неотъемлемой части – УПЦ (МП) – и есть пострадавшая сторона. Упоминание её же в ряду «незаинтересованных сторон» лишь подчёркивает «отстранённость», а, скорее, отстранение Московского патриархата от вышеупомянутого «украинского православия».

На это указывает и предложение о созыве всеправославного собрания для «соборного решения украинского церковного вопроса». Мягко говоря, не понятно, на каких основаниях всеправославное собрание может решать (именно решать, а не выносить предложения) вопросы, качающиеся абсолютно административно независимой Русской церкви? Другие поместные церкви, безусловно, могут занять ту или иную позицию относительно вторжения Фанара на её каноническую территорию. Но предлагать им право решать что-либо, касающееся церковного обустройства этой территории, это сродни, скажем, предложению к ООН решить вопрос политической власти в Венесуэле.

И, наконец, сам факт данного заявления. УПЦ (МП) – всего лишь «самостоятельная в управлении» часть РПЦ. Это значит, что полномочиями внешних сношений – «через голову» Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата – не наделена. Ещё в 2009 г. руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов вспоминал «Лет десять назад Блаженнейший митрополит и весь епископат УПЦ направили обращение к Святейшему Патриарху Варфоломею… Так он не только не ответил, но и возмутился, поскольку была нарушена субординация».

Однако, думается, в данном случае воззвание УПЦ (МП) к мировому православию – нечто вроде крика отчаяния. Мы не раз отмечали, что ОВЦС РПЦ следует занять в «украинском вопросе» наступательную позицию – действовать на упреждение, а не исключительно реагировать на новые и новые вызовы Фанара. В том числе – призвать к всеправославному обсуждению стамбульских ересей и восточного папизма – как их основы. Однако, как мы видим, Московская патриархия обращается за поддержкой к кому угодно (к иностранным правительствам, архиепископу кентерберийскому и папе римскому) но только не к своим собратьям по мировому православию.

Вот и приходиться епископату УПЦ (МП) нарушать субординацию.

К тому же, здесь может быть и расчёт на то, что авторитет Блаженнейшего митрополита Онуфрия среди православных предстоятелей более велик, нежели патриарха Кирилла и главы ОВЦС РПУ митрополита Илариона, известных своими экуменическими наклонностями. И к голосу истинного молитвенника скорее прислушаются.

На том же заседании синода были избраны новые епископы УПЦ (МП). В том числе – очередной викарий Киевской епархии. Таким образом, в трехмиллионном Киеве уже 15 викарных епископов, что в 4 раза превышает число их коллег в 13-миллионной Москве. И это тогда, как остаётся за штатом бывший наместник Киево-Печерской лавры епископ Ипполит Хилько. В 2008 г. по настоянию драбинковцев его сняли с поста руководителя Хустской епархии как открытого противника украинской автокефалии. Сегодня уж и Драбынко в этой «автокефалии», а справедливость в отношении владыки Ипполита не восстановлена, хотя прошение о его возвращении на епископскую кафедру, подписанное многими видными прихожанами УПЦ (МП) ещё два года назад было направлено в Киевскую митрополию.

Судя по некоторым моментам в целом бескомпромиссного заявления синода, такие епископы и сегодня «неудобны» в УПЦ (МП)