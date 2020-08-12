12.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Россия
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«Сирийский сценарий»: От Лукашенко ждут письмо с отмашкой


Если Белоруссия попросит помощи, Россия должна, забыв все обиды на Александра Лукашенко, помочь братской стране, поскольку на Западе рассчитывают именно на ссору Минска и Москвы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Россия-Украина» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращает на себя внимание то, что последнее время не сильно получается реализовывать «цветные революции» по методичке Джина Шарпа в тех или иных точках планеты. Это касается и Венесуэлы, это касается Китая, это касается Ирана и, осмелюсь предположить, что хоть, конечно же, Белоруссия и не имеет такого геополитического влияния, как названные ранее страны, но думаю, что и в Белоруссии не получится.

То есть, это будет «сирийский формат», когда, вроде бы все там Асад решает, но решила Россия. Так и здесь. В Белоруссии, думаю, то же самое будет. Россия, если что, поможет.

Думаю, здесь не стоит заниматься глупостями на уровне надувания губок и говорить «Разбирайтесь сами!», – не та ситуация, когда можно позволить себе подобные эмоциональные поллюции в сторону Белоруссии. И если Белоруссия попросит о помощи, то Россия должна будет ее оказать. Должна будет во всех смыслах. Нравится, не нравится, но терять Белоруссию нельзя. Нельзя!» – заявил журналист.


«В свое время, если помните, на Украине был Янукович, который тоже написал письмо Путину с просьбой ввести войска. Нужно было вводить! Нужно было вводить тогда – ошибку сделали. Нужно сейчас не повторить этой ошибки.

Собственно, думаю, что именно на такую ослоухую реакцию с надувательством губок и щек рассчитывали британцы с американцами, когда организовывали провокацию с задержанием 33 «богатырей», – предположил Юрий Кот.

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