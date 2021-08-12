«Ситуация движется к логическому концу, неутешительному для Украины» – Пушилин

12.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

По причине систематического игнорирования Киевом любых договорённостей, ситуация в Донбассе постоянно находится в подвешенном балансирующем состоянии, и переход к полномасштабным боевым действиям может произойти в любой момент.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже и Путин открывал некую завесу и разъяснял, что именно Порошенко тогда просил, чтобы глава ДНР Захарченко и глава ЛНР Плотницкий поставили там свои подписи, Порошенко требовал этого. Требовал – получил. Безусловно, мы на всём протяжении переговорного процесса участвовали и участвуем в переговорах. Это не подвергалось никогда [сомнению] в нормальной реальной беседе, не показной для СМИ, не для какого-то пиара, что стороны конфликта – это Киев и Донбасс. А Германия, Франция и, безусловно, Россия – это страны-гаранты выполнения Минских соглашений. Только в такой логике заключались соглашения, были достигнуты договорённости, и нужно было бы двигаться по данной траектории. Но Украина, увы, пошла совершенно другим путём», – сказал Пушилин. «Президент Порошенко делал более искусно, у него больше опыта как политика. Он тоже ничего не выполнял, здесь не нужно никаких иллюзий. Но Зеленский сейчас открыто пренебрегает Минскими соглашениями, открыто заявляет, что не будет их выполнять, открыто заявляет, что даже те договорённости, которые являются компромиссными, имеется в виду «формула Штайнмайера», что это не будет имплементировано в законодательство Украины. Но если Украина плюёт на Минские соглашения, если она продолжает их растаптывать, как долго продлится такой очень опасный баланс, когда вот-вот, и всё на грани?» – добавил глава республики. «Мы же видим, что сейчас происходит на линии соприкосновения, мы же видим периодически очень яркие обострения, как зимой, весной, когда всё было на грани опять полноценных боевых действий. Как долго это будет растягиваться? По моему глубокому убеждению, рано или поздно этому придёт логическое завершение. Какое? Могу сказать, что для Украины неутешительное», – заключил Денис Пушилин.