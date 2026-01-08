«Ситуация и так тяжёлая. Не хотелось бы усугубить». Будет ли ответ на захват танкеров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вопреки призывам комментаторов к незамедлительному ответу на вчерашний захват американцами и англичанами танкера «теневого флота», Москва проявила сдержанную реакцию.

«ПолитНавигатор» собрал мнения тех, кто объясняет, почему Кремль решил выбрать именно такую линию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«20 членов экипажа – украинцы, 6 грузины. Россияне тоже есть. Их 2. Прописью – двое. Их судьба, конечно, нас беспокоит, и, полагаю, МИД окажет всю необходимую помощь. Владелец судна – частный трейдер, не первый раз влипающий в разные похожие скандалы. В сухом остатке – типичная и даже классическая история теневого флота. Да, ситуативно выгодного нам, и потому конечно жаль, что попались и спалились. Потому наши официальные лица говорят ровно то, что положено по закону, ровно так, как позволят ситуация», – рассуждает политтехнолог Марина Юденич.

Ее мысль продолжает публицист Андрей Коряковцев:

«На этом танкере всего два российских гражданина, остальные граждане Украины и Грузии. Что еще там российского? Только флаг. При этом американцы, как бы извиняясь, сообщили, что танкер – не собственность России. Он перевозил нефть из Венесуэлы то ли в Китай, то ли куда еще. То есть, что-то там Венесуэльская и Китайская (допустим) номенклатуры мутят, а отдуваться России? Не согласен. Истину глаголю: основная опасность для России – со стороны ультра-патриотов, хоть правых, хоть левых».

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев замечает:

«Главное, что я заметил, — чёткое нежелание и Москвы, и США переводить этот кейс в межгосударственный конфликт. И наши чиновники, и Вэнс старательно подчёркивают, что речь идёт о судне, которое фактически не может считаться полноценно российским. Схожая риторика навевает мысли о том, что Россия и США продолжают непубличные контакты».

Международник Алексей Наумов добавляет:

«Вполне ясно, что если выкатить сейчас гневную ноту МИД, позвонить Трампу и сказать, что он обнаглел, а также предпринять ряд каких-то потайных мер, то это не приведет ни к каким уступкам со стороны США, однако может разозлить импульсивного Трампа — что, в свою очередь, вполне реально осложнит разрешение украинского кризиса».

Впрочем, есть и те, кого эти объяснения не удовлетворяют. Депутат Госдумы Михаил Федоров предупреждает, чем опасен прецедент с захватом танкеров.

«Это называется блокада. Цель США — полное прекращение морской торговли России. Это сокращение дохода от экспорта в два раза!» – написал он.

Участник СВО Сергей Григоров напоминает:

«29 декабря Госдеп настоятельно рекомендовал гражданам США покинуть Россию. То есть в это время готовилась эскалация против России, это нас не случайно задела венесуэльская история. Готовились брать в заложники наших граждан. Но тут и достаточно времени у нас было предпринять меры».

Экономический обозреватель Иван Лизан добавляет:

«США на морях и ранее были беспредельщиками — Вашингтон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года, поэтому эпоха судов под удобными флагами закончилась, а ВМФ вновь становится важным инструментом обеспечения безопасности гражданского судоходства».

Писатель Захар Прилепин напоминает, что за последнее время без ответа остались убийства российских генералов, массовая гибель российских граждан на Новый год в Херсонской области.