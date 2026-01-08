«Ситуация и так тяжёлая. Не хотелось бы усугубить». Будет ли ответ на захват танкеров

Михаил Рябов.  
08.01.2026 14:05
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1278
 
Дзен, Нефть, Политика, Россия, Сюжет дня


Вопреки призывам комментаторов к незамедлительному ответу на вчерашний захват американцами и англичанами танкера «теневого флота», Москва проявила сдержанную реакцию.

«ПолитНавигатор» собрал мнения тех, кто объясняет, почему Кремль решил выбрать именно такую линию.

Вопреки призывам комментаторов к незамедлительному ответу на вчерашний захват американцами и англичанами танкера «теневого...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«20 членов экипажа – украинцы, 6 грузины. Россияне тоже есть. Их 2. Прописью – двое. Их судьба, конечно, нас беспокоит, и, полагаю, МИД окажет всю необходимую помощь. Владелец судна – частный трейдер, не первый раз влипающий в разные похожие скандалы.

В сухом остатке – типичная и даже классическая история теневого флота. Да, ситуативно выгодного нам, и потому конечно жаль, что попались и спалились. Потому наши официальные лица говорят ровно то, что положено по закону, ровно так, как позволят ситуация», – рассуждает политтехнолог Марина Юденич.

Ее мысль продолжает публицист Андрей Коряковцев:

«На этом танкере всего два российских гражданина, остальные граждане Украины и Грузии. Что еще там российского? Только флаг. При этом американцы, как бы извиняясь, сообщили, что танкер – не собственность России. Он перевозил нефть из Венесуэлы то ли в Китай, то ли куда еще.

То есть, что-то там Венесуэльская и Китайская (допустим) номенклатуры мутят, а отдуваться России? Не согласен. Истину глаголю: основная опасность для России – со стороны ультра-патриотов, хоть правых, хоть левых».

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев замечает:

«Главное, что я заметил, — чёткое нежелание и Москвы, и США переводить этот кейс в межгосударственный конфликт. И наши чиновники, и Вэнс старательно подчёркивают, что речь идёт о судне, которое фактически не может считаться полноценно российским. Схожая риторика навевает мысли о том, что Россия и США продолжают непубличные контакты».

Международник Алексей Наумов добавляет:

«Вполне ясно, что если выкатить сейчас гневную ноту МИД, позвонить Трампу и сказать, что он обнаглел, а также предпринять ряд каких-то потайных мер, то это не приведет ни к каким уступкам со стороны США, однако может разозлить импульсивного Трампа — что, в свою очередь, вполне реально осложнит разрешение украинского кризиса».

Впрочем, есть и те, кого эти объяснения не удовлетворяют. Депутат Госдумы Михаил Федоров предупреждает, чем опасен прецедент с захватом танкеров.

«Это называется блокада.  Цель США — полное прекращение морской торговли России.  Это сокращение дохода от экспорта в два раза!» – написал он.

Участник СВО Сергей Григоров напоминает:

«29 декабря Госдеп настоятельно рекомендовал гражданам США покинуть Россию. То есть в это время готовилась эскалация против России, это нас не случайно задела венесуэльская история. Готовились брать в заложники наших граждан. Но тут и достаточно времени у нас было предпринять меры».

Экономический обозреватель Иван Лизан добавляет:

«США на морях и ранее были беспредельщиками — Вашингтон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года, поэтому эпоха судов под удобными флагами закончилась, а ВМФ вновь становится важным инструментом обеспечения безопасности гражданского судоходства».

Писатель Захар Прилепин напоминает, что за последнее время без ответа остались убийства российских генералов, массовая гибель российских граждан на Новый год в Херсонской области.

«Открою нехитрый секрет: наши спецслужбы и наша армия чаще всего тут же предлагают симметричный ответ. Не скажу про танкер, а ранее – всегда предлагали. У них берут бумагу, говорят: «Да, интересно, рассмотрим!»

Потом проходит день, потом неделя, потом две, и люди из более высоких кабинетов говорят: «Намечается потепление. Придержим пока ответ».  Или: «Ситуация и так тяжёлая. Не хотелось бы усугубить». Этим вот «потеплением» дорогие партнёры нас водят за нос уже год, а то и более».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить