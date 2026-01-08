«Ситуация и так тяжёлая. Не хотелось бы усугубить». Будет ли ответ на захват танкеров
Вопреки призывам комментаторов к незамедлительному ответу на вчерашний захват американцами и англичанами танкера «теневого флота», Москва проявила сдержанную реакцию.
«ПолитНавигатор» собрал мнения тех, кто объясняет, почему Кремль решил выбрать именно такую линию.
«20 членов экипажа – украинцы, 6 грузины. Россияне тоже есть. Их 2. Прописью – двое. Их судьба, конечно, нас беспокоит, и, полагаю, МИД окажет всю необходимую помощь. Владелец судна – частный трейдер, не первый раз влипающий в разные похожие скандалы.
В сухом остатке – типичная и даже классическая история теневого флота. Да, ситуативно выгодного нам, и потому конечно жаль, что попались и спалились. Потому наши официальные лица говорят ровно то, что положено по закону, ровно так, как позволят ситуация», – рассуждает политтехнолог Марина Юденич.
Ее мысль продолжает публицист Андрей Коряковцев:
«На этом танкере всего два российских гражданина, остальные граждане Украины и Грузии. Что еще там российского? Только флаг. При этом американцы, как бы извиняясь, сообщили, что танкер – не собственность России. Он перевозил нефть из Венесуэлы то ли в Китай, то ли куда еще.
То есть, что-то там Венесуэльская и Китайская (допустим) номенклатуры мутят, а отдуваться России? Не согласен. Истину глаголю: основная опасность для России – со стороны ультра-патриотов, хоть правых, хоть левых».
Журналист кремлевского пула Александр Юнашев замечает:
«Главное, что я заметил, — чёткое нежелание и Москвы, и США переводить этот кейс в межгосударственный конфликт. И наши чиновники, и Вэнс старательно подчёркивают, что речь идёт о судне, которое фактически не может считаться полноценно российским. Схожая риторика навевает мысли о том, что Россия и США продолжают непубличные контакты».
Международник Алексей Наумов добавляет:
«Вполне ясно, что если выкатить сейчас гневную ноту МИД, позвонить Трампу и сказать, что он обнаглел, а также предпринять ряд каких-то потайных мер, то это не приведет ни к каким уступкам со стороны США, однако может разозлить импульсивного Трампа — что, в свою очередь, вполне реально осложнит разрешение украинского кризиса».
Впрочем, есть и те, кого эти объяснения не удовлетворяют. Депутат Госдумы Михаил Федоров предупреждает, чем опасен прецедент с захватом танкеров.
«Это называется блокада. Цель США — полное прекращение морской торговли России. Это сокращение дохода от экспорта в два раза!» – написал он.
Участник СВО Сергей Григоров напоминает:
«29 декабря Госдеп настоятельно рекомендовал гражданам США покинуть Россию. То есть в это время готовилась эскалация против России, это нас не случайно задела венесуэльская история. Готовились брать в заложники наших граждан. Но тут и достаточно времени у нас было предпринять меры».
Экономический обозреватель Иван Лизан добавляет:
«США на морях и ранее были беспредельщиками — Вашингтон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года, поэтому эпоха судов под удобными флагами закончилась, а ВМФ вновь становится важным инструментом обеспечения безопасности гражданского судоходства».
Писатель Захар Прилепин напоминает, что за последнее время без ответа остались убийства российских генералов, массовая гибель российских граждан на Новый год в Херсонской области.
«Открою нехитрый секрет: наши спецслужбы и наша армия чаще всего тут же предлагают симметричный ответ. Не скажу про танкер, а ранее – всегда предлагали. У них берут бумагу, говорят: «Да, интересно, рассмотрим!»
Потом проходит день, потом неделя, потом две, и люди из более высоких кабинетов говорят: «Намечается потепление. Придержим пока ответ». Или: «Ситуация и так тяжёлая. Не хотелось бы усугубить». Этим вот «потеплением» дорогие партнёры нас водят за нос уже год, а то и более».
