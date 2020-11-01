Ситуация на Украине революционная, на носу бюджетный кризис

01.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Низы, которые отказались голосовать на местных выборах, начнут раскачивать революционную ситуацию, пока властьимущие будут заняты большой битвой за бюджет.

Такой прогноз в своем блоге YouTube-канале озвучил украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас идеальное время для революционных партий, потому что это революционная ситуация, стоящая перед государством. Ну, реально революционная, поскольку верхи не могут, низы не хотят. И вот это презрение низов, которые не пошли на выборы, оно показывает, что система опять полностью делигимитизировалась.

Второе, будет очень серьезный бюджетный кризис, причем этот бюджетный кризис будет связан, прежде всего, с большой битвой за бюджет, которая сейчас начнется между Ахметовым и Коломойским до Нового года», – описал ситуацию Романенко.

«Бюджетный кризис будет иметь очень серьезные последствия, потому что, видя, что Центр не справляется с бюджетированием, местные будут требовать перетягивания на себя бюджетных потоков и требовать, чтобы реально больше оставалось.

И, кстати, я их прекрасно поддерживаю. Поскольку, если центр неспособен управлять этими бюджетными потоками рационально, и дебилы передают деньги covid-фонда на строительство дорог и полицейским, не говоря про сериалы, то так зачем их (налоги из провинций, – ред.) отдавать в Центр?» – добавил политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Кабмин Украины одобрил проект постановления, позволяющий использовать бюджетные средства, выделенные для борьбы с коронавирусом, на съёмку «патриотических» фильмов и сериалов.