Ситуация на Украине революционная, на носу бюджетный кризис
Низы, которые отказались голосовать на местных выборах, начнут раскачивать революционную ситуацию, пока властьимущие будут заняты большой битвой за бюджет.
Такой прогноз в своем блоге YouTube-канале озвучил украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Сейчас идеальное время для революционных партий, потому что это революционная ситуация, стоящая перед государством. Ну, реально революционная, поскольку верхи не могут, низы не хотят. И вот это презрение низов, которые не пошли на выборы, оно показывает, что система опять полностью делигимитизировалась.
Второе, будет очень серьезный бюджетный кризис, причем этот бюджетный кризис будет связан, прежде всего, с большой битвой за бюджет, которая сейчас начнется между Ахметовым и Коломойским до Нового года», – описал ситуацию Романенко.
«Бюджетный кризис будет иметь очень серьезные последствия, потому что, видя, что Центр не справляется с бюджетированием, местные будут требовать перетягивания на себя бюджетных потоков и требовать, чтобы реально больше оставалось.
И, кстати, я их прекрасно поддерживаю. Поскольку, если центр неспособен управлять этими бюджетными потоками рационально, и дебилы передают деньги covid-фонда на строительство дорог и полицейским, не говоря про сериалы, то так зачем их (налоги из провинций, – ред.) отдавать в Центр?» – добавил политолог.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Кабмин Украины одобрил проект постановления, позволяющий использовать бюджетные средства, выделенные для борьбы с коронавирусом, на съёмку «патриотических» фильмов и сериалов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.