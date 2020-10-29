Украинцев будут лечить от COVID-19 патриотическими сериалами

29.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, позволяющий использовать бюджетные средства, выделенные для борьбы с коронавирусом, на съёмку «патриотических» фильмов и сериалов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это даст возможность эффективнее использовать 100 млн. гривен, выделенных на создание общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса.

Средства, согласно постановлению Кабмина от 8 июля 2020 года №592, должны быть использованы до конца текущего года. Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов)», – подчеркнули в ведомстве.

Решение кабмина в своём Telegram-канале прокомментировал историк и политолог Владимир Корнилов.

«Когда я увидел эту новость, сначала не поверил. Залез на официальный сайт украинского Минкульта – так и есть. В условиях резкого обострения пандемии Кабмин позволил использовать миллионы из фонда для борьбы с ковидом на… «производство патриотических сериалов»! Они думают, СУГС-сериалы защитят от вируса?!» – написал он.

В свою очередь, киевская журналистка Ирина Гаврилова в эфире телеканала «NewsOne» заявила, что такое решение является плевком в лицо украинского народа.

«Такое решение мне кажется плевком в лицо всех украинских граждан, особенно тех стариков, которые больше всего подвержены влиянию коронавируса, и сейчас заполняют отделения больниц.

Вы меня извините, но вместо того, чтобы предложить им адекватную помощь и защиту, им предложено смотреть фильмы Сенцова, или «Дневник петлюры-2». То есть, вместо лекарств нам предложено посмотреть кино, и таким образом исцелиться.

То есть, фактически, государство самоустраняется, да ещё и демонстративно издевается над гражданами вот такими решениями, иначе я это никак не назову.

А с другой стороны, это значит, что мы, как государство Украина, признаём, что никакого коронавируса вообще не существует, тратить деньги на профилактику и лечение не нужно. А в приоритете у нас, оказывается, создание сериалов, а не покупка ИВЛ, не модернизация больниц, не повышение зарплат врачам, как это декларировалось.

Нет, самое главное – это сериалы, на которые практически никто не ходит, кассу они не делают, и выживают они исключительно за счёт бюджета. А это фактически наши деньги.

А нас не спрашивают, а можно ли отдать из этого фонда, который наполняется бюджетными деньгами, отдать ваши деньги, предназначенные для медицины, отдать на какие-то сериалы неизвестно кому», – возмутилась Гаврилова.