«Ситуация неконтролируемая»: Украина поставила на поток теракты в Херсоне

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Новости Украины

В Херсоне совершено очередное покушение на чиновника высокого ранга – сегодня утром был атакован автомобиль начальника ГИБДД майора Снешина (имя не указывается).

Об этом сообщают местные ресурсы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший советник покойного главы ДНР, российский политик Захар Прилепин раскрывает подробности покушения.

«В Херсоне подорвали машину назначенного Россией врио начальника дежурной части ГИБДД. В результате никто не пострадал. Взрыв произошёл 29 августа в районе 8 утра, когда 37-летний майор Снешин, который является гражданином РФ, вместе с женой и дочкой проезжал мимо на своём автомобиле. Взрывное устройство неизвестные заложили под бетонный блок на обочине дороги у дома номер 5 на переулке Паровозном. По предварительным данным, это было радиоуправляемое СВУ мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте. Майор Снешин специально приехал из РФ работать в полиции. Взрывом в машине повреждено лобовое стекло и решетка радиатора», – сообщает писатель.

Информацию о покушении на майора подтверждает в своем блоге и экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«В Херсонской области подорвали автомобиль начальника местной дежурной части ГИБДД. В автомобиле находился сам полицейский, а также его жена и 7-летняя дочь. По счастливой случайности все живы. Пожалуй, в тылу у нас ситуация не менее сложная и опасная, чем на фронте», – отмечает Царев.

Подобное мнение на своей странице в соцсети озвучил украинский блогер Анатолий Шарий:

«Ситуация с подрывами и расстрелами назначенных россиянами чиновников там неконтролируемая, это уже можно сказать совершенно однозначно».

Киевский журналист и антироссийский пропагандист Андрей Цаплиенко в своем блоге намекает на то, что целью покушения могла быть попытка запугать херсонских управленцев, заставив их отказаться от работы в органах власти:

«Машина понесла незначительные повреждения. Мы не знаем, не передумал ли Снешин выполнять задачи на оккупированной территории».

Напомним, накануне в Херсонской области в собственном доме был убит https://www.politnavigator.net/ukrainskaya-drg-ili-razborki-za-zerno-gromkoe-ubijjstvo-v-khersone.html член областной админитрации Алексей Ковалев и его сожительница.