«Ситуация необратимая» – в Киеве рассказали о стремительно вымирающем украинском селе

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Новости Украины

Из украинских сёл бежит не только молодёжь, но и представители среднего возраста и даже пенсионеры – в деревнях образовалось уже два с половиной миллиона заброшенных домов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в украинском селе драматическая ситуация, но об этом никто не говорит. Вдумайтесь, два с половиной миллиона пустых домов с забитыми окнами и дверьми на сегодня в украинском селе. Эта тенденция набрала острые обороты с 2010 года, но особенно в последние годы. Сейчас сёла покидают не только молодёжь и средний возраст, но уже и пожилые люди, чтобы заработать на кусок хлеба. Эта тенденция существовала 15, 10, 5 лет назад, но сегодня она стала невозвратной. Мы критически вымываем человеческий капитал, два с половиной миллиона пустых домов, если в 2010 году было 750 тысяч. Такая динамика говорит о том, что через 30 лет на Украине останется всего лишь 1500 сельских общин», – сказал Томич.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что иностранные инвесторы не хотят вкладываться в украинское сельское хозяйство.