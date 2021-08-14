Иностранные инвесторы не хотят вкладываться в украинское сельское хозяйство

14.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Удел украинских агарных производителей – торговать собранным урожаем, но не товарами более высокой степени переработки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» дал понять президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса.

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Издание поинтересовалось, как украинским аграриям перейти от продажи зерна к торговле товарами с высокой добавленной стоимостью.

«К сожалению, большинство украинцев – финансово не образованные. Не понимают, что такое капиталовложение, окупаемость инвестиций. Это особенно заметно в сельской местности, где инвесторов воспринимают либо как негодяев, которые хотят что-то заполучить, или как благотворителей, которые раздают деньги», – сказал Лиссиста.

«Вторая проблема: к нам не хотят идти инвесторы, прежде всего иностранцы. Потому что не понимают ситуацию. В Украине несколько раз в течение года меняется система налогообложения. В политике – хаос. Никто не может быть уверен, что будет работать здесь 10-15 лет. А построение переработки с высокой добавленной стоимостью – это длинные деньги. Поэтому должна быть гарантия, что вы их вернете, а через некоторое время сможете заработать», – говорит эксперт.

Третьей проблемой он называет почти полное отсутствие в стране высоких технологий.

«Их надо завозить. С пирожками и булочками на мировой рынок не пойдем. Нужны новые продукты. Они станут конкурентоспособными, если будут высокотехнологичными с низкой затратностью и высокой маржинальностью. Я часто слышу: хотим продавать йогурт, а не зерно. А куда вы тот йогурт сбывать будете, и надо ли он потребителям на внешних рынках?», – недоумевает собеседник издания.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские фермеры угрожают травить рейдеров инсектицидами, уточняя при этом, что «Чернобыль будет цветочками».