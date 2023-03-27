«Ситуация обостряется»: ВСУ закрывают доступ в Авдеевку для СМИ
Отныне посещение Авдеевки даже для аккредитованных журналистов запрещено. Это же касается и волонтеров.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил назначенный киевским режимом глава военной администарции Авдеевки Виталий Барабаш.
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«Хотел бы сделаться заявление, которое касается журналистов и волонтеров. Авдеевка находится в красной зоне. Поэтому посещение, заезд в город представителей прессы, даже аккредитованных, запрещено. Это касается и волонтеров», – сказал предстаивтель оккупантов.
Он объясняет эти меры «обострением ситуации».
«Есть приказ – прямой запрет для посещения. Поэтому просьба не писать, не звонить ни нам, ни полиции, ни местным волонтерам. Повторюсь: это прямой запрет», – добавил Барабаш.
Кроме того, чиновник предупредил представителей СМИ, что не стоит даже пытаться заехать в город.
«Плюс хотел бы предупредить определенных журналистов, которые, зная, что есть полный запрет, пытаются заезжать в город, притворяться волонтерами, чтобы якобы завести гуманитарную помощь для местных жителей. Этого делать не нужно, всего есть достаточно, местная власть над эти работает. Поэтому давайте сохранять спокойствие. Придет время – все расскажем и покажем. Насчет освещения информации есть военные пресс-службы. Это сейчас их зона ответственности», – резюмировал Барабаш.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее киевский режим объявил эвакуацию из Авдеевки и отключении мобильной связи.
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