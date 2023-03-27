Киевский режим объявил эвакуацию из Авдеевки

Игорь Шкапа.  
27.03.2023 08:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


Из Авдеевки началась эвакуация коммунальных служб. Кроме того, скоро в городе отключат мобильную связь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил киевский военкор, сотрудник антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко.

Из Авдеевки началась эвакуация коммунальных служб. Кроме того, скоро в городе отключат мобильную связь....

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«Из Авдеевки уже эвакуируют коммунальщиков, а в ближайшее время выключат мобильную связь. Враг просто уничтожает город. Местные власти говорят, что россияне просто хаотично бьют по многоэтажкам, превращая Авдеевку во вторую Марьинку», – написал Цаплиенко в своем телеграм-канале.

Эту информацию подтвердили и назначенный киевским режимом глава военной администарции Авдеевки Виталий Барабаш, настоятельно порекомендовавший в своем телеграм-канале всем покинуть Авдеевку.

«Еще пару дней и не будет возможности заряжать телефон. Еще пару дней и некому будет обслуживать генераторы и мобильные вышки», – отметил Барабаш.

Стоит заметить, что именно из Авдеевки идут варварские обстрелы Донецка.

Напомним, что российские войска начали обход Авдеевки с севера, на что с тревогой обратила внимание в своем отчете британская разведка.

При этом в ВСУ объявили, что город для Украины не имеет стратегического значения.

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