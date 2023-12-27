«Ситуация революционная – власть считает нас неграми» – генерал ВСУ

Вадим Москаленко.  
27.12.2023 20:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинские власти довели разрыв между верхами и низами до такой стадии, что возникает угроза революции – на радость Москве.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские власти довели разрыв между верхами и низами до такой стадии, что возникает угроза...

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Генерала возмутила позиция депутатов партии Зеленского, что с вопросами относительно всех непопулярных позиций в новом проекте закона о мобилизации надо обращаться к военным.

«Опять же, информационная манипуляция, что проблемы военных – политиков не интересуют. Как когда-то говорили в школе: проблемы негров шерифа не клепают, так и у них всё. Они себя шерифами посчитали, а нас считают неграми.

К сожалению, ситуация с точностью до наоборот. Они не понимают, что украинское общество вышло уже на уровень революционной ситуации, потому что низы уже не могут жить по-старому, а верха не хотят жить по-новому. Два мира – те, что вверху, и те, что внизу.

Конфликт уже выходит на такую грань, что дальше будет интересно. Я не говорю про революцию, я говорю об угрозе революции, которая будет по вине тех, кто нами управляет. И это будет как раз на пользу РФ», – возмущался Кривонос.

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