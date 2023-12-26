«Загоняют мужиков, как собак, в угол» – депутат Рады о мобилизационном законе

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Законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы», который внёс Кабмин Украины в парламент, может быть технологией в противостоянии политического руководства страны с военным командованием.

Об этом на канале украинского политолога Вадима Карасёва заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Более спорного, противоречивого законопроекта у нас ещё не было, который вызвал резонанс в обществе. Это только первый день. Думаю, когда все ознакомятся, будут комментарии, хотя «Украинская правда» подтвердила, что «слугам народа» дали команду не комментировать. Свернули ответственность, возложили на военных. Такой конверсии ещё не было, когда якобы закон хотят принять по настоянию военных, с намёком на руководство, на Залужного», – сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что, по его мнению, этот законопроект «не про мобилизацию, а про месть».

«В нём прям прослеживается красной нитью – месть для тех, кто не хочет воевать. И эта месть направлена на нарушение основоположных прав и свобод. Более того, если бы у нас был нормальный рабочий Конституционный суд, он бы провёл логическую цепочку, доказал и показал, что некоторые части санкций, которые там прописаны, они лишают даже права на жизнь. Вместо того, чтобы консолидировать общество, давать больше свободы, больше понимания, какой будет страна, больше стимула, мотивации, больше денег для военнослужащих. «Тридцатку» же не дают, выводят тебя в третью линию, в тыл, и платят 850 гривен. Мотивированный – ты можешь быть только тогда, когда идёшь на смерть. По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки, они станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект», – предупредил депутат.

Впрочем, он добавил, что сомневается, была ли изначально задумка принимать этот законопроект.

«А не было ли это просто такой политической технологией для того, чтобы показать, смотрите, вот, есть конкуренты военные, которые идут в политику, вот пусть они попробуют проявить себя как политики, объяснить народу, что нужно именно таким способом мобилизировать. Не сама мобилизация, а способ. Я осуждаю не мобилизацию, я осуждаю способ мобилизации», – рассуждал Шевченко.