«Ситуация тревожная. Лукашенко врёт и выкручивает руки России» – Затулин

14.02.2020, Москва, Алексей Топоров

В 1996 году президент Белоруссии обещал признать Абхазию и Южную Осетию сразу после России, но в 2008 году потребовал за это от Москвы два миллиарда.

Об этом в эфире «День ТВ» рассказал член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии считается модной белоруссизация, – рассказал политик. – Это касается не только вопросов языка, хотя все это видно невооруженным взглядом, если посмотреть, на каком языке написаны вывески.

Это выражается и в трактовке исторических фактов, в учебниках, в отношении к памятникам… Музей Александра Васильевича Суворова давно не реставрируется… Это разговоры о том, что в Литовском княжестве белорусы играли ведущую роль, что у них другой этногенез».

По мнению Затулина, в 90-е у Лукашенко, которому прийти к власти помогла Россия, были амбиции не только на Белоруссию, для чего он и затеял проект Союзного государства. Но тогда находившаяся у власти в РФ либеральная прослойка тормозила интеграцию.

А после прихода к власти Владимира Путина для белорусского лидера закрылось «окошко личных возможностей, связанное с Россией». Но был сделан упор на экономическую интеграцию, возможность жить за счет дешевых российского газа и нефти, открытого для Белоруссии российского рынка.

«Но годы шли, руководитель Белоруссии, который переизбирался несчетное количество раз, понял, что нельзя идти на соглашения с Россией, которые в чем-то ограничат его власть, – считает Затулин. – Например, вопрос о единой денежной системе. Нам (белорусы – ред.) всякий раз говорили – начнем не с этого. Александр Григорьевич прекрасно понимает, что если он потеряет контроль над печатным станком, он не сможет прибегать к нему, когда нужно. Он был инициатором Союзного договора, мало того, говорил о том, что готов идти вплоть до объединения наших государств. Теперь он это отрицает».

Политик, в свое время общавшийся в Александром Лукашенко напрямую, предположил, что белорусский лидер, понимая сложности России и то, что Запад старается «удержать ее в существующих пределах», начал с этим играть и «изменил многим своим обещаниям».

«В 1996 я лично организовывал его встречу с делегациями Абхазии и Южной Осетии, он на словах их очень поддерживал и говорил о том, что как только Россия признает их, в тот же день их признает и Белоруссия, – рассказал Затулин. – Россия признала не тогда, а в 2008 году. И Белоруссия за ней последовала? Нет. Я задавал этот вопрос Александру Григорьевичу в 2012 году. Он пытался мне объяснить свою позицию…

«Я собирался признать Абхазию и Южную Осетию, но мои ребята сказали мне, что на Западе это очень плохо встретят, и нас могут обложить санкциями, мы потеряем два миллиарда. Я, конечно, обратился к Дмитрию Анатольевичу Медведеву: «Дайте нам два миллиарда».

Также политик отметил, что Лукашенко врет, когда публично заявляет, что Россия продает Белоруссии нефть по ценам выше мировых – страна получает ее по 83% стоимости от мировой цены.

Он не поддержал Москву ни в одной конфликтной ситуации, но поддерживал экс-президента Украины Петра Порошенко вплоть до последних выборов и обнимался с грузинским лидером Михаилом Саакашвили даже после войны 2008 года. И совсем недавно отказался размещать российскую авиабазу на своей территории.

«Ситуация, безусловно, тревожная», – убежден эксперт.

Ранее российский военкор предположил, что в Белоруссии готовится очередной майдан.