«Ситуация тяжёлая»: ВСУ наступают теперь и на Херсон

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Новости Украины

ВСУ вслед за захватом Лимана смогли создать кризисную ситуацию и для российских войск в Херсонской области.

Об этом сообщил российский военкор Роман Сапоньков.

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По его данным, со вчерашнего дня ВСУ удалось достичь успеха – продвинуться со стороны Никополя на 7 километров в направлении Берислава. Российская армия вчера отступила из сëл Оскоровка и Золотая балка. Однако наступление украинцев на этом не закончилось.

«На бериславском направлении противник подошёл к Дутчанам. За сегодняшний день на этом направлении стабилизировать фронт не получилось. Ситуация тяжёлая», – признал Сапоньков.

Обозреватель Борис Рожин подтверждает эти данные: «Ситуация может стать критической в ближайшее время».

Минобороны РФ в воскресной сводке сообщало о попытках наступления ВСУ, не упоминая отступление, но традиционно сообщало о десятках уничтоженных украинских танков и сотнях солдат противника.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что Киев планирует осуществить захват Крыма к весне 2023 года.