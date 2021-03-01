Ситуация в Ереване чревата неожиданностями

01.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Эксперты разошлись во мнении, сможет ли удержать власть премьер Армении Никол Пашиняну, отставки которого требует генералитет страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Так, политолог Грант Микаэлян считает, что Пашинян вряд ли сохранит свой пост.

«Он пытается создать общественный раскол и опираться на ту часть общества, которую удастся мобилизовать. Это небольшая часть, особенно если вычесть административную составляющую. Но кого-то собрать ему удается. Тем не менее сложно представить, что премьер усидит. Чтобы выйти из ситуации победителем, нужна диктатура, репрессии против оппозиции. Но правитель, против которого армия, диктатором быть не может. Сейчас вопрос диалектический — или ты часть решения, или ты часть проблемы. Пашинян — часть проблемы, и без его ухода кризис не разрешить», – считает Микаэлян.

В свою очередь глава Института Кавказа Александр Искандарян уверен, что идет подковерный переговорный процесс и обговариваются разные варианты проведения внеочередных выборов парламента. Эксперт полагает, что Пашинян не исчерпал все возможности политического выживания и в случае досрочных выборов может вернуться к власти.

«Набрав 30%, можно составить большинство в парламенте — это не исключено. Явка будет небольшой, и, вполне вероятно, «Мой шаг» наберет не 30%, а больше. Люди, которые апатичны и не видят выхода из ситуации, на выборы не придут. А пашиняновские будут мобилизованы. Можно еще админресурс использовать и СМИ. Если голоса за оппозицию будут раздроблены, что вероятно, у Пашиняна будет большинство, и он сможет подтвердить бюрократическую легитимность», — говорит Искандарян.

При этом издание указывает, что для выстраивания предположений нужно пережить 1 марта.

«Митинги оппозиции и власти пройдут не просто в одном городе, но еще близко соседствуют по времени: первые начнут акцию в 17:00 по московскому времени, а вторые в 17:30. Такая теснота чревата неожиданностями», – резюмирует газета.

Отметим, что президент Армении Армен Саркисян отказался утвердить ходатайство Пашиняна об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна. В случае повторной попытки со стороны премьера вопросом будет заниматься Конституционный суд страны.

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