Ситуация в Косово: по команде Вучича сербы капитулировали и убирают баррикады

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Сербы Косово и Метохии (КиМ) приняли решение убрать баррикады на севере края, процесс начнётся 29 декабря и продлится от 24 до 48 часов.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с представителями косовских сербов, состоявшейся в сербском городе Рашка рядом с административной границей КиМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Встреча проходила в ночь с 28 на 29 декабря в закрытом режиме, на территории одной из воинских частей. После её завершения Александр Вучич сказал:

«Снятие баррикад начнется завтра утром, это непросто и не может быть закончено за два часа, как некоторые представляли. Будь то через 24 или 48 часов, баррикады будут убраны, но недоверие не устранено. Те, кто думает, что они могут играть жизнями и выживанием сербов, должны знать, что, поскольку мы не позволили этого сейчас, мы все вместе позволим этого и в будущем».

Вучич зачитал обращение кризисного штаба с баррикад. В нём косовские сербы просили Вучича о поддержке в будущем, потому что «не верят в Курти» [«премьер-министру» самопровозглашённой «Республики Косово»] и возлагают свои надежды на Белград.

«Если аресты и непрерывный террор против сербского народа будут продолжаться, мы навсегда закроем север Косово для дискриминационных институтов Приштины. Тогда мы построим баррикады, которые никогда не уберут, и это будет граница для Приштины, которую она никогда не переступит», – говорится в документе.

Кроме того, одно из требований косовских сербов – подтверждение того, что «Республика Косово» никогда не будет признана со стороны Сербии. Они заявили, что слово президента Сербии является «единственной гарантией» для сербов.

«Что касается последнего вопроса, то он для меня прост. Я поклялся на Конституции Сербии и Мирославовом Евангелии, и не нарушу своей клятвы. Я уважаю Резолюцию СБ ООН 1244 и международное публичное право», – сказал Вучич.

Напомним, что, согласно этой резолюции, Косово и Метохия является сербским автономным краем.

Вучич заявил, что существует некий документ, в котором, по его словам, изложены гарантии ЕС и США, что тех, кто был на баррикадах, не будут преследовать и арестовывать, а силовики «Республики Косово» не будут появляться на севере края без разрешения местных властей.

«Это написано недвусмысленно», – заявил президент Сербии.

Стоит отметить, что в подписанном правительством Дачича-Вучича в 2013 году так называемом «Брюссельском соглашении» с Приштиной недвусмысленно указано, что на территории КиМ должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ). Этого до сих пор не сделано, и создание ССМ было одним из требований косовских сербов на баррикадах.

О выступлениях самих сербов из КиМ на встрече с Вучичем известно только из сообщений, которые распространяла пресс-служба президента Сербии. Создавалось впечатление, что это была чётко срежиссиррованное мероприятие, где сторонники продолжения протестов изображались разжигателями войны.

К примеру, на слова бывшего полицейского Александра Филиповича о том, что если сербы уберут баррикады, албанцы переловят их по одному как зайцев, Вучич ответил:

«Перед тем как воевать, давайте разговаривать. Каждый день мира, который мы сейчас выиграем, даст нам больше шансов в будущем. Вот почему мы должны быть терпимыми и терпеливыми, но быть решительными, как вы сейчас, и продолжать давать возможность нашему народу жить достойно».

Ощущение заранее спланированного сценария усилил тот факт, что именно во время встречи Вучич заявил, что ранее задержанный серб Деян Пантич доставлен в Косовскую Митровицу, где он будет пребывать под домашним арестом.

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Как это сделано – неизвестно, поскольку Пантич с 10 декабря находился на базе «полиции Косово» рядом с КПП «Ярине», дорога от которой до города перекрыта баррикадами. Собственно, их установка стала ответом на задержание Пантича.

Известно, что большую часть косовских сербов на встрече с президентом Сербии составляли функционеры партии «Сербский список», которая формально призвана представлять интересы сербов края перед властями в Приштине. Эти люди отлично себя чувствовали в структурах власти «Республики Косово» после 2013 года, и лишь в ноябре 2022 года покинули их.

В свою очередь, их конкуренты из «Партии косовских сербов» (ПКС) заявили 29 декабря, что «если кто-то видит победу сербов в отправке одного человека под домашний арест, то этот человек слеп».

Стоит отметить, что Деян Пантич находится под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в «террористическом акте», за что может быть осуждён даже на 10 лет тюрьмы.

«Все, кто всё ещё верит, что они защищали Сербию и сербский народ на баррикадах, должны раскрыть глаза в следующие 48 часов и осознать, что всё это было ложью. Людей оскорбляли, заставляли покидать свои рабочие места, 19 дней мерзнуть на баррикадах, рискуя безопасностью всех нас» – заявили в ПКС.

Реальная ситуация на севере Косово и Метохии показывает, что власти в Приштине воспринимают решение сербов убрать баррикады как возможность и дальше терроризировать сербское население края. Так, утром 29 декабря были сожжены два принадлежащих сербам грузовика, стоявших на одной из баррикад в Косовской Митровице.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 28 декабря власти «Республики Косово» начали отпускать задержанных сербов.