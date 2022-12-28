Власти «Республики Косово» начали отпускать задержанных сербов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Студент из Белграда Никола Неделькович, задержанный в Косово ещё в конце июня 2022 года, отпущен на свободу и покинул территорию края.

Суд в Приштине также постановил отправить под домашний арест бывшего полицейского Деяна Пантича, задержание которого стало поводом для установки баррикад на севере Косово и Метохии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Утром 28 декабря 20-летний белградский студент Никола Неделькович, схваченный полицией самопровозглашённой «Республики Косово» на Видовдан, 28 июня 2022 года, и приговорённый к одному году заключения за футболку с сербским флагом, был отпущен на свободу.

На КПП «Мутиводе» на административной границе Косово и Метохии с центральной Сербией его встретила семья – отец, мать и сестра, которые привезли Николе новую футболку с картой Косово и Метохии и надписью «Нема предаjе!» (Не сладимся). Напомним, за флаг с таким изображением в раздевалке сборной Сербии на чемпионате мира по футболу в Катаре Футбольный союз Сербии был оштрафован решением ФИФА.

Также 28 декабря суд в Приштине решил отправить под домашний арест бывшего полицейского Деяна Пантича, задержание которого 10 декабря стало последней каплей, переполнившей терпение косовских сербов, которые установили и удерживают баррикады на севере края. Однако Пантич до сих пор не доставлен домой в Косовскую Митровицу, поскольку дорога до этого города от полицейской базы рядом с КПП «Ярине» заблокирована баррикадами.

Примечательно, что решение суда в Приштине публично поддержала докладчик Европейского парламента по Косово Виола фон Крамон, тогда как власти «Республики Косово» выразили резкое неудовольствие. В частности, «премьер Косово» Альбин Курти заявил, что «удивлен» решением поместить «обвиняемого в терроризме» под домашний арест, и публично выразил сомнение в беспристрастности прокурора и судьи по этому делу. А правящая в «Республике Косово» партия «Самоопределение», которую возглавляет Курти, назвала решение суда отправить Деяна Пантича под домашний арест «актом предательства».

Директор сербской правительственной Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович заявил, что Белград получил как никогда серьезные гарантии от США и ЕС, что требования косовских сербов, из-за которых граждане возвели баррикады, будут выполнены. Также Петкович добавил, что президент Сербии Александр Вучич сегодня вечером на вертолете прилетит на административную границу с южным краем, чтобы поговорить с косовскими сербами и убедить их убрать баррикады.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на девятнадцатый день протестов сербов в Косово и Метохии группа жителей Сербии заблокировала КПП «Мердаре» с сербской стороны административной границы с краем.