Ситуация в Косово: сербы досрочно убрали баррикады на севере края

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Хотя президент Сербии Александр Вучич заявлял, что сербы Косово и Метохии (КиМ) уберут баррикады на севере края в срок до 48 часов, их убрали меньше, чем за сутки передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По состоянию на полдень 30 декабря полностью убраны 12 из 14 баррикад, которые были установлены местными сербами на севере Косово и Метохии. Первой, ещё утром 29 декабря, убрали самую большую и символическую баррикаду – в городке Рудар возле креста, которая стала символом протестов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В общине Лепосавич остаётся не полностью разобранной одна баррикада, однако проезд для автомобилей уже открыт. Проблемы возникли только с одной баррикадой – в Косовской Митровице, где вчера утром неизвестные сожгли два принадлежащих сербам грузовика, составляющих главную часть этой баррикады.

СМИ косовских сербов отмечают: несмотря на западные гарантии того, что уголовного преследования участников баррикад не будет, ранее задержанные сербы Срджан Трайкович и Милян Аджич по-прежнему находятся под стражей, а косовские полицейские албанской национальности по-прежнему дислоцируются в этнически смешанных кварталах северной части Косовской Митровицы.

В Брюсселе приветствовали разборку баррикад на севере КиМ.

«Мы приветствуем ответственное руководство президента Вучича и премьер-министра Курти. Большое спасибо ЕС, США и НАТО за их совместную работу», – написал глава дипломатии ЕС Жозеп Борель в Twitter.

«Премьер-министр» самопровозглашённой «Республики Косово» Альбан Курти на итоговой пресс-конференции прокомментировал ситуацию издевательски.

«Сами баррикады ставили, сами убирали. Другими словами, те, кто блокировал себя, напрасно устали» – сказал Курти.

При этом КПП «Ярине» и «Брняк» на административной границе края с центральной Сербией остаются закрытыми, невзирая на разблокирование движения по дорогам.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил:

«Мы будем бороться за свой народ, за Косово и Сербию, пока им не удалось сломать нам даже палец на левой руке, не говоря уже о хребте».

Он добавил, что в первой половине января 2023 года ожидает международных представителей, и «непростое время в отношении Косово и Метохии».

Как сообщал «ПолитНавигатор», 29 декабря по команде Александра Вучича косовские сербы капитулировали и убирают баррикады.