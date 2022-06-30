Сивков исключил нападение Запада на РФ и Китай

30.06.2022  20:37 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, ЯО


Одно только заявление со стороны РФ о создании боеголовок мультимегатонной мощности могут приостановить какие-либо попытки развернуть против Москвы боевые действия континентального масштаба.

Об этом в эфире YouTube-канала «День ТВ» заявил доктор военных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Одно только заявление со стороны РФ о создании боеголовок мультимегатонной мощности могут приостановить какие-либо...

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«Заявление России о создании боеголовок мультимегатонной мощности, даже если они не будут созданы, а просто заявлены о создании, может серьезно остановить попытки развернуть такие действия. Поскольку такое оружие, будучи примененным в виде маломощных боевых частей «Сармата» или в качестве боевых частей «Посейдона», сделает бессмысленным всякую прямую традиционную войну, как против России, так и против Китая», – отметил он.

«Второй фактор – ускоренное перевооружение российских боевых кораблей на ракеты «Циркон». Появление ракет «Циркон», с ускоренным развертыванием системы космической разведки, высочайшими темпами развертывания группировки самолетов разведывательной авиации, самолетов радиолокационного дозора, сделают бесперспективным серьезную войну и на морских театрах против России.

Поскольку ракета «Циркон» имеет огромную пробивную способность, и противостоять этой ракете Западу практически будет нечем на морских театрах, они понесут большие потери», – заявил Сивков.

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