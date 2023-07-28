Сивков: Новые российские ракеты потопят американский эсминец в Черном море, стреляя из Москвы
США понимают, что отправлять свои корабли на сопровождение зерновозов в Черное море слишком рискованно.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По-моему, генерал Ставридис, бывший главком Вооруженных сил США на европейском ТВД предлагает начать военные действия Соединенных Штатов Америки против нашего флота путем эскортирования кораблей в Черное море. Но господин Ставридис, хоть он и адмирал, видимо, не учитывает один важный момент, что корабли, которые окажутся в Черном море, американские корабли, если они вступят с нами в боевые действия, они будут очень быстро уничтожены.
Причем не нашими кораблями, не обязательно. У нас есть береговые ракетные комплексы – раз. И, самое главное, есть авиация Ту22-М3 с ракетами Х-32. Уже данные о них появились, пока мы по наземными целями бьем Х-22, дальность боя – 300 километров, боевая часть 960 килограмм, около тонны, и скорость полета – порядка 3 тысяч километров в час», – сказал эксперт.
«Х-32, судя по открытым данным, которые имеются в Интернет-пространстве, – это ракета с дальностью более тысячи километров и скоростью полета гиперзвуковой, 5 махов. Это означает, что наш самолет, находясь над Москвой, может уничтожить этой ракетой американский эсминец в Черном море – вот, чтоб было наглядно и понятно.
Поэтому американское командование, в отличие от отставника Ставридиса, хорошо понимает последствия, с которыми они могут столкнуться, и избегает подобных вещей», – заявил Сивков.
Спасибо!
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