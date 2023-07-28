Сивков: Новые российские ракеты потопят американский эсминец в Черном море, стреляя из Москвы

США понимают, что отправлять свои корабли на сопровождение зерновозов в Черное море слишком рискованно.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«По-моему, генерал Ставридис, бывший главком Вооруженных сил США на европейском ТВД предлагает начать военные действия Соединенных Штатов Америки против нашего флота путем эскортирования кораблей в Черное море. Но господин Ставридис, хоть он и адмирал, видимо, не учитывает один важный момент, что корабли, которые окажутся в Черном море, американские корабли, если они вступят с нами в боевые действия, они будут очень быстро уничтожены.

Причем не нашими кораблями, не обязательно. У нас есть береговые ракетные комплексы – раз. И, самое главное, есть авиация Ту22-М3 с ракетами Х-32. Уже данные о них появились, пока мы по наземными целями бьем Х-22, дальность боя – 300 километров, боевая часть 960 килограмм, около тонны, и скорость полета – порядка 3 тысяч километров в час», – сказал эксперт.